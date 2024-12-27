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開罰3人！登山客違規闖阿里山林鐵軌道 將裝監視器取締

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
林鐵及文資處今天會同警方在樟腦寮車站取締3名遊客行走軌道，未來將裝監視器加強取締。圖／林鐵及文資處提供
林鐵及文資處今天會同警方在樟腦寮車站取締3名遊客行走軌道，未來將裝監視器加強取締。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路僻靜優美，常有遊客擅闖軌道拍照，12月15日一名婦人遭小火車撞上左腳骨折，列車因此誤點1小時。阿里山林業鐵路及文化資產管理處今攜手警方取締，將違規行走鐵軌的3名遊客函送交通部，依違反鐵路法最高可罰5萬元，未來還會裝監視器加強取締。

林鐵及文資處表示，阿里山林業鐵路15年前因莫拉克颱風重創，經多年修復，今年7月6日恢復全線通車，通車後仍有許多登山客會走軌道拍照，甚至還有旅行社安排行程，將遊客帶至軌道旁自由活動，放任遊客在軌道行走，曾勸離30團遊客，已嚴重影響行車安全。

林鐵及文資處與警方今到樟腦寮車站至獨立山車站區段聯合取締，當場發現3名遊客違規行走鐵道，依違反鐵路法第57條第2項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道及站區非供公眾通行處所，函送交通部裁罰，處罰1至5萬元，一人一罰。

林鐵及文資處指出，阿里山鐵路景色吸引許多遊客到訪，提醒遊客保護自身安全，阿里山鐵路沿線橋梁隧道勿走、勿留、勿進入，維護行車與自身安全；未來除了加強取締之外，還會加裝攝影機，提醒民眾勿抱持僥倖心態，不僅危險又造成荷包失血。

林鐵及文資處今天會同警方在樟腦寮車站取締3名遊客行走軌道，未來將裝監視器加強取締。圖／林鐵及文資處提供
林鐵及文資處今天會同警方在樟腦寮車站取締3名遊客行走軌道，未來將裝監視器加強取締。圖／林鐵及文資處提供
林鐵及文資處今天會同警方在樟腦寮車站取締3名遊客行走軌道，未來將裝監視器加強取締。圖／林鐵及文資處提供
林鐵及文資處今天會同警方在樟腦寮車站取締3名遊客行走軌道，未來將裝監視器加強取締。圖／林鐵及文資處提供

交通部 橋梁 阿里山

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