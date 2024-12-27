機車族必看！ 車頭更換「1設備」若未登記恐遭罰9600元

機車是台灣多數人通勤的交通工具之一，有民眾喜歡替愛車加以「改裝」，使騎乘上更加舒適，也增添了一分帥氣。不過，日前有網友遵照車行建議更換大燈，上路後卻遭到警察攔下開罰，無奈發文，也釣出一票苦主。

一名男網友在Threads發文，說明自己去年因大燈壞掉到車行維修時，基於行駛安全，老闆建議他可以改裝白燈，不料時隔一年，男子在路中遭到警察攔截開罰，才知道更換大燈需要登記，無奈表示：「感謝老闆的體貼，又氣又好笑。」

貼文曝光後，不少網友感嘆「換了要驗（車），但是驗了一定不給過，這就是鬼島法規」、「換HID、LED都一定開單，除非車的行照有寫燈具或光型才有辦法裝！」、「有點年紀的車真的換個大燈殼跟暖白光一般燈泡就好」、「有問題的是法規，不是老闆」、「老闆是不是跟派出所員警有掛勾？」

根據原PO所放出的圖片，罰單上清楚註明因違反《道路交通管理處罰條例第18條1項》，電系設備屬可變更設備，變更不申請臨時檢驗而行駛，最後遭罰新台幣2400元。

高雄市政府交通局表示，車輛之燈光設備，正確頭燈顏色可為白色或淡黃色。若想變更原廠的相關設備，建議先向所屬公路監理機關洽詢相關資訊及法令規範，並辦妥檢驗、異動登記等，以免自己隨意更改而違規觸法（2,400~9,600元罰緩），也影響到其他用路人行車安全。