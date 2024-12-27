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幼兒A肝疫苗元旦起改時程 滿18、27個月分別1劑

中央社／ 台北27日電

考量接種時間間隔不夠，保護效益恐打折，疾管署今天宣布，明年元旦起，幼兒常規A型肝炎疫苗接種調整為滿18個月及27個月分別接種1劑，提醒家長依時程帶幼兒接種。

衛生福利部疾病管制署發布新聞稿，宣布這項調整。疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，現在台灣幼兒常規A肝疫苗接種時程為滿12個月及18個月接種第1、2劑，但部分幼兒可能因為家裡有事、出國等種種因素，沒辦法準時接種第1劑，導致與第2劑的時間間隔不足，保護效益恐打折。

曾淑慧表示，參考考量國際間疾病預防及接種建議，第1劑可於12至23個月接種，間隔6至12個月接種第2劑，經提案衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，自民國114年1月1日起，幼兒A肝疫苗接種時程調整為滿18個月及27個月分別接種第1、2劑。

調整接種時程可保障幼兒免疫保護力，曾淑慧說，還有1項優點是可以與其他疫苗一同打，免於家長奔波，建議第1劑可與五合一疫苗第4劑同時接種，第2劑則與日本腦炎疫苗第2劑一同接種（分開不同部位），有望提升接種率。

疾管署說明，A型肝炎主要是經由食用受污染的食物、飲水或人與人或受污染物品直接接觸及親密接觸而造成感染，接種A肝疫苗是最有效的預防措施。

疾管署表示，目前政府提供的幼兒公費A肝疫苗是由「財團法人寶佳公益慈善基金會」捐贈，接種1劑後，就有9成以上的保護力，完成2劑疫苗接種，可維持保護力達20年以上。

另外，預防A肝感染，疾管署提醒除接種疫苗，仍應採取相關防護措施如注意飲食飲水衛生，不生飲、生食，以及保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前正確洗手，注意環境衛生及清潔等，以確保自身與家人的健康。

疫苗 疾管署

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