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因應阿妹演唱會、市府跨年 首都客運凌晨加開「阿妹專車」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
首都客運北宜路線加密班次疏運。圖／首都客運提供
首都客運北宜路線加密班次疏運。圖／首都客運提供

天后張惠妹12月31日在台北大巨蛋舉辦跨年演唱會、台北市政府在市民廣場舉辦最HIGH新年城2025跨年晚會，再加上新北市政府在淡水、八里舉辦「閃耀新北，1314跨河煙火」活動，首都客運於2025年1月1日在南港車站加開凌晨2時10分往羅東方向的「阿妹專車」，讓返回宜蘭民眾不用擔心交通問題。

首都客運表示，北宜線配合跨年夜交通管制，由市府轉運站改為南港轉運站發車，此次增開班次為1572路線全程車，沿途停靠頭城交流道、礁溪轉運站、湯圍溝、協天廟、四城、宜蘭轉運站、宜蘭運動公園、宜蘭縣政府、中興文創、羅東轉運站等站，上車地點在市民大道8段「南港車站」站牌，可搭乘捷運於南港站下車，再步行前往站牌處。

宜蘭 跨年晚會

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