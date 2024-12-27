新故宮計畫里程碑 行政大樓、圖書館今落成揭牌

國立故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」今舉行落成揭牌典禮，由行政院院長卓榮泰、故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰率機關同仁及施工團隊，共同為行政大樓及圖書館工程剪綵、揭牌，讓故宮邁向專業服務的現代化博物館更進一大步。

卓榮泰致詞時除期許故宮成為「生活的、你我的故宮」，也期盼故宮文物到更多國家展出，「我們常說『故宮在哪裡，中華民國就在哪裡』，我希望我們要說『故宮到哪裡，台灣就到哪裡』」。

「行政大樓及圖書館新建工程」為故宮自107年起推動「新故宮計畫」分項計畫的一環，新建1500坪行政大樓，集中故宮行政辦公場所，增加行效率，並新建500坪圖書館，整合既有建築物，提供研究專業圖書館，供相關學術研究者借閱使用。

蕭宗煌致詞時說，故宮特殊的歷史地位和豐沛館藏，成為國內外旅客來台必訪景點之一。但故宮北部院區建築與設施均已陳舊，為此感謝行政院核定新故宮計畫，投入107.47億元經費，打造故宮成為世界級的觀光亮點，拓展文化外交。而除了故宮院區之外，故宮也以數位展覽方式，結合各縣市博物館、藝文園區等推廣教育活動，更以 AR、VR、互動式投影等方式提供文物多元體驗，

蕭宗煌說，114年故宮將迎接建院百年，今天行政大樓及圖書館新建工程的落成典禮，是一個階段性的重要里程碑，未來所有行政人力將集中於行政園區，並優化既有文物展示與典藏環境，盼打造一個新故宮、現代化的故宮，也是世界級的故宮。