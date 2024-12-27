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一惡習恐致「腦腐化」記性變差 醫師教5招動動腦保健

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師發文介紹何為「腦腐化」，並分享避免腦腐化的5種方式。示意圖／ingimage
黃軒醫師發文介紹何為「腦腐化」，並分享避免腦腐化的5種方式。示意圖／ingimage

長時間使用智慧手機、社交媒體平台容易造成腦腐化，那究竟如何避免「腦腐化」呢？黃軒醫師發文介紹什麼是腦腐化，並分享避免腦腐化的5種方式，提醒民眾：「保持大腦的健康與活力最為重要」。

黃軒醫師在臉書發文，表示隨著科技發展，在數位時代如果過於依賴科技，可能導致「腦腐化」。黃軒介紹，腦腐化是形象化的詞彙，為「過度接觸低質量或缺乏挑戰性的內容」導致精神或智力退化現象，此詞彙在2024年被牛津詞典選為「年度詞彙」。

黃軒指出，有腦腐化的人可能出現注意力難以集中、記憶力下降、深度思考能力差等現象，而原因正是因為現代人長時間使用手機，數位設備會分散人的記憶力，阻礙短期記憶轉化為長期記憶，更會改變大腦的神經網絡，例如過度依賴GPS導航，可能削弱海馬迴的空間記憶功能。

黃軒表示，科技對大腦的影響不僅限於智力層面，還可能影響情緒和行為，導致焦慮、憂鬱等心理問題，那如何避免腦腐化呢？他分享5種方法，讓人們保持大腦的健康與活力：

1、限制手機使用

減少使用手機或社交媒體的時間，避免過於依賴科技。

2、只選擇高品質的內容

選擇有挑戰性或有深度的內容，可以閱讀書籍、學習技能或參與討論。

3、培養深度思考習慣

可以參與反思、寫作等創造性活動，寫古詩，停下腳步培養人文思緒是很好選擇。

4、保持身體與心理健康

保持規律運動、充足睡眠，都能減輕科技對大腦的負面影響。

5、多參與社交活動

多與家人朋友「面對面」交流，減少科技的虛擬互動，能提升認知能力。

醫師

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