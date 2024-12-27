醫師揭「保溫瓶」清潔方式：若未正確清洗恐危害健康

冬天到了，許多人會選用保溫瓶作為水壺，在面對寒冬時，依然能夠享用熱騰騰的飲品，不過清洗保溫瓶的方式也大有講究。家醫科醫師提醒，若長時間沒將保溫瓶沖洗乾淨，恐怕會長出一層「生物膜」，對身體健康造成危害。

家醫科醫師陳崇賢曾在臉書粉專中發文指出，潮濕的表面容易使微生物聚集，分泌出滑滑的黏液，形成所謂的「生物膜」，污染存放在瓶中的飲用水。因此提醒民眾要記得定期將水瓶刷洗晾乾，才不會影響到身體健康。

陳醫師也提到，常見的除濕機水箱內壁也會形成生物膜，「畢竟會清理水箱的人不多，那個水也不會喝下去」。至於是否會出現生物膜，這與水壺的材質並沒有太大的關聯，「飲用水不可能完全無菌，更別提每天會接觸瓶口的嘴巴⋯⋯小朋友甚至會把食物殘渣掉進瓶子裡。」

貼文曝光後，有網友底下留言分享自己的清洗妙招，「阿嬤來我家幫忙清洗掛燙機的水箱，用生蛋殼打碎丟進去搖，果然沒多久，清潔溜溜～～」，從事其他行業的網友也介紹，「廢水處理的方法之一，就是在基材上養出微生物膜，再讓微生物吃掉水中的有機物。」

而保溫瓶究竟該如何清洗，才能保持飲用水的乾淨與安全？林口長庚醫院護理師譚敦慈建議，若是全不鏽鋼材質的杯具，可以將煮沸的熱水加入碳酸鈉浸泡，等待1-2小時再清洗乾淨；塗層式的內膽則該比照不沾鍋的保養方式，避免使用小蘇打、檸檬酸及過碳酸鈉大力刷洗，以免破壞塗層。