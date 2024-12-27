明年起幼兒A肝疫苗接種延後 盼增加疫苗效益及接種率

明年1月1日起，幼兒常規A型肝炎疫苗接種時間從，滿12個月、滿18個月，調整為滿18個月及27個月。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，希望避免家長延後施打，導致疫苗接種間隔時間不夠的狀況，保護力，因此調整時間，並且可與其他疫苗一起接種，希望也提升接種率。

A型肝炎主要是經由食用受汙染的食物、飲水或人與人或受汙染物品直接接觸及親密接觸而造成感染，接種A肝疫苗是最有效的預防措施。曾淑慧說，調整後建議幼兒A肝疫苗第1劑，可與五合一疫苗第4劑同時接種；幼兒A肝疫苗第2劑則與日本腦炎疫苗第2劑一同接種。

另外，A型肝炎疫苗2劑接種，應該要間隔6個月，否則疫苗效益會變差。原本的接種時程，家長有時候會忘記第1劑在滿12個月的時候接種，導致第1劑接種延後，與第2劑間隔不足6個月。

曾淑慧表示，明年前已接種第1劑的幼兒，應間隔至少6個月至12個月完成第2劑，請接種單位留意接種間隔並協助民眾妥為預約，確保接種效益。

目前政府提供的幼兒公費A肝疫苗是由寶佳公益慈善基金會捐贈，接種1劑後，就有9成以上的保護力，完成2劑疫苗接種，可維持保護力達20年以上。另預防A肝感染，除接種疫苗外，仍應採取相關防護措施如注意飲食飲水衛生，不生飲、生食，以及保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前正確洗手，注意環境衛生及清潔等，以確保自身與家人的健康。