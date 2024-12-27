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男子罹潛水夫病左肱骨壞死 高能量震波讓骨頭逆轉癒合
澎湖33歲宋姓男子因罹患潛水夫病造成左肱骨頭缺血性壞死，工作被迫中斷，遍尋各大醫院都建議做人工關節置換手術。經轉赴骨科求診，接受聚焦型高能量震波治療，約8個月後症狀改善，活動功能恢復正常，骨頭也明顯癒合中。
活力得中山脊椎外科醫院、澎湖松青診所骨科醫師李松青指出，患者自訴手舉不起來，睡覺痛醒，原本從事潛水漁撈已被迫轉換為建築業的架鷹架工作，也大半年沒辦法工作了。
經X光確認，患者左手前舉只有70度、外展60度，活動明顯受限，是左肱骨頭缺血壞死第二期。
李松青表示，宋男曾在他院接受過藥物及高壓氧治療，卻持續疼痛惡化，南部醫學中心都建議開刀做人工關節置換，但患者不願手術，因而建議他接受聚焦型震波治療。
這8個月來在患者肱骨解剖頸位置施打4000發震波，每月施打1次，狀況明顯好轉，不僅一覺到天亮，活動功能恢復正常，X光片顯示肱骨頭正癒合中。
李松青解釋，以高能量震波治療缺血性骨壞死效用佳，打在肱骨解剖頸位置會造成微骨折，在骨髓腔裡形成破壞缺血性壞死的因素，進而造成骨髓內動脈刺激作用，讓骨髓內動脈往上長，支撐肱骨頭不再塌陷。
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