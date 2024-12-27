永續經營創造員工福祉 機場公司榮獲桃金獎ESG幸福企業

桃園機場公司身為國營事業表率，持續精進完善員工福利及提升同仁工作滿意度，以「透過EAP員工協助方案全方位照顧，成為最有力的職場後援」為主題，自「ESG環境永續、ESG幸福企業、ESG企業治理、企業品牌、企業女力」5大類別、共計170件報名參賽單位中脫穎而出，榮獲桃園市政府｢桃金企業獎-ESG幸福企業」殊榮，由桃園市長張善政親自頒獎，機場公司助理副總經理汪文寬代表受獎。

機場公司致力落實聯合國發布的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），也重視環境、社會，及公司治理（ESG)三方面的均衡發展。近年來機場公司已多次榮獲包括交通部績優人事人員獎、幸福企業金獎、公部門籌設職場托育設施評比銀搖籃獎、中央政府推動建立員工學習制度獎勵優等獎、ASRA亞洲永續報告獎、TCSA台灣企業永續獎、APSAA亞太永續行動獎、TSAA台灣永續行動獎、勞動部金展獎等國內外各大ESG永續相關獎項，攜手機場大聯盟全體夥伴，持續朝2050綠色永續機場目標前進。

桃園機場公司為了因應持續成長的旅客運量，及興建第三航廈、第三跑道等重大工程，機場公司致力打造友善職場，完善人才培育機制，提升員工專業知識與職能，更積極推動工作生活平衡，例如員工醫療復健假及特休假，均優於勞基法之福利條件，開設「員工托嬰中心」及「桃園機場職場互助教保服務中心」，營造能安心托育又溫馨的職場環境。

機場公司表示此次獲獎的「EAP員工協助方案」是機場公司與專業顧問團隊合作，從個人諮詢、團體諮詢到主管諮詢，每年提供上百小時讓員工隨時有管道可以溝通生活中的疑難雜症，從車禍、財務糾紛等法律議題、到職場向上、平行關係、以及壓力調適和績效管理等，都是員工關心的議題，讓員工更無後顧之憂，可以專心在工作上有好的表現。

機場公司重視勞資和諧關係，以共同創造員工福祉為目標，在實踐永續經營的目標中，打造多元、平等、包容的友善職場，讓員工樂於工作並提高企業向心力。本次榮獲「桃金企業獎-ESG幸福企業」獎項，彰顯機場公司以勞資關係最用心、健康職場最安心、友善家庭最放心、員工協助最關心及企業公益最愛心等五心策略，聚焦永續經營五心級的幸福企業。