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消保處查市售平板電腦 1件標示、1件構造比對不符

中央社／ 台北27日電

許多民眾都會使用平板電腦，行政院消保處今天公布市售平板電腦抽查結果，10件樣品品質檢測都合格，但在外觀及內部構造比對與標示查核各有1件不符規定，已依法查處。

行政院消費者保護處今天發布新聞稿，公布與經濟部標準檢驗局在今年5、6月間抽查10件市售平板電腦的檢驗結果。

消保處表示，根據抽查結果，這10件平板電腦品質檢測均符合規定，但外觀及內部構造比對與標示查核各有1件不符規定。

其中1件外觀及內部構造比對不符規定的態樣為「產品規格與原技術文件不符」，產品規格RAM為6GB，與原技術文件4GB不符；另1件標示查核不符態樣則是「無商品檢驗標識」，該商品已取得證書，但是本體及包裝盒上皆未標示商品檢驗標識。

消保處表示，這次查核結果已請主管機關標準局依法查處。

消保處也提醒民眾選購平板電腦時，應注意是否貼有「商品檢驗標識」，並檢視廠商名稱、地址及型號等各項標示是否清楚，不要隨意購買來路不明的商品，也要檢視商品是否附有中文使用說明書、包裝上產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示。

另外，使用前應詳細閱讀相關說明，並確實依照說明內容使用，尤其應注意產品使用說明所列警語及使用注意事項；若有故障現象發生，應送至廠商指定維修站維修，切勿自行更換零件或拆解修理。

主管 文件 行政院

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