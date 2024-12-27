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蛇年春聯「蛇馬龍鶴」亮相 蔣萬安：什麼攏賀

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市公布114年春聯。圖／北市府提供
台北市公布114年春聯。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安上午在市政大樓員工子女非營利幼兒園公布114年春聯，蔣萬安說，明天是蛇年，市府準備的春聯是「蛇馬龍鶴」這4個動物，代表的意思是取台語諧音「什麼攏賀」寓意「啥物攏好」且是自己寫的，代表新的1年充滿好事，好事發生；北市今年也首度推出可著色的春聯斗方，讓爸爸媽媽可以帶著小朋友一起來寫。

蔣萬安說，明年春聯代表另一個意義是4個動物剛好結合台北市立動物園，明年剛好是建園111周年，小朋友和爸爸媽媽去動物園，和4種動物照相打卡，就可以領取著色版的春聯。這4種動物動物園都有，分別是變色龍、錦蛇、斑馬，還有紅鶴。

蔣萬安在現場還跟小朋友說，這次正式版的「蛇馬龍鶴」春聯是萬安叔叔自己親自寫的，希望小朋友回去告訴爸爸媽媽，蛇馬龍鶴春聯可以到住的地方找里長，到里辦公室或是所在的區公所領，或者來市政大樓市民服務組，都可以領取春聯。

蔣萬安表示，市府努力打造台北成為育兒友善城市，今年首度推出限量「著色斗方」，每一分都有彩色版與著色版，讓親子一同發揮創意著色，為佳節增添趣味。蔣萬安市長與二寶Olie也率先示範親子著色活動，鼓勵爸爸媽媽與孩子一起動手繪製獨一無二的斗方，共創美好回憶。

蔣萬安說，著色斗方限量發放，結合台北市立動物園舉辦限定打卡兌換活動，讓民眾體驗別具意義的新春互動。同時，也將著色斗方設計開源，民眾只要到便利商店，利用ibon機台輸入序號就能下載列印。

北市公布領取方式：

《蛇年春聯》發放資訊自2025年1月9日（周四）起，市民可於上班時間至臺北市政府大樓1樓北區市民服務組、本市12區公所及各里辦公處領取，數量有限，領完為止。

《著色斗方》發放資訊

一、動物園打卡兌換

活動期間：2025年1月11日至1月15日

地點：台北市立動物園

兌換方法：到台北市立動物園擺出指定姿勢，和園內名字有「蛇馬龍鶴」任一字的動物合照打卡，就可以到「兩棲爬蟲動物館」櫃台兌換限量版斗方。活動期間每日限量500份，總共2500份發完為止。

二、便利商店開源搶先印

即日起使用7-11 ibon輸入序號ASUSPKYPNMQ6P下載列印，想印幾張就印幾張。

北市114年春聯。圖／北市府提供
北市114年春聯。圖／北市府提供
台北市公布114年春聯。圖／北市府提供
台北市公布114年春聯。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午在市政大樓員工子女非營利幼兒園公布114年春聯。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午在市政大樓員工子女非營利幼兒園公布114年春聯。記者楊正海／攝影
台北市公布114年春聯。圖／北市府提供
台北市公布114年春聯。圖／北市府提供

動物園 春聯 蛇年

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