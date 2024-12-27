快訊

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

布赫賓德2025年訪台 連演3天貝多芬5大鋼琴協奏曲

中央社／ 台北27日電

78歲鋼琴家布赫賓德一生研究貝多芬作品，已是樂壇公認權威。2025年春天他將重返台灣，與NSO國家交響樂團及音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）合作，3天連演貝多芬全本5首鋼琴協奏曲。

根據牛耳藝術發布的新聞資料表示，布赫賓德（Rudolf Buchbinder）的貝多芬詮釋以學術為基底，充滿音樂性。他持有貝多芬奏鳴曲近40種版本，透過版本研究更認識心目中永遠的大師。他也熟讀貝多芬書信，以歷史背景為根據，盡力還原貝多芬時代的演奏聲響。

布赫賓德1946年出生於捷克，幼年隨父母移居維也納，5歲進入維也納表演藝術大學前身維也納音樂院就讀，至今仍是維也納音樂院院史上最年輕的學生。布赫賓德9歲就舉辦首場公開音樂會，20歲獲得范．克萊本國際鋼琴大賽特別獎，開始踏入職業樂壇至今，持續以琴音感動世人。

布赫賓德曾4次錄製貝多芬奏鳴曲全集，2次鋼琴協奏曲全集，合作團隊則是維也納愛樂、巴伐利亞廣播交響樂團等規格。布赫賓德也將對貝多芬充滿粉絲般的熱情，他除了收藏貝多芬親筆簽名樂譜之外，也蒐集到貝多芬頭髮與告別式邀請函，出版「我的貝多芬：與大師相伴的生活」重現新中大師面貌。

2017年，布赫賓德首次在台演繹貝多芬鋼琴協奏曲全集，5天內演出5首經典彈奏兩輪的壯舉。2023年，布赫賓德再訪台灣，連續舉辦7場音樂會馬拉松，完整演奏貝多芬32首鋼琴奏鳴曲全集。2025年，布赫賓德則以3天演完貝多芬5部鋼琴協奏曲經典，「如果喜歡音樂，5、60歲開始都不晚。」

鋼琴大師布赫賓德貝多芬鋼琴協奏曲全集音樂會將於2025年3月7日到9日演出，3月7日曲目為貝多芬「G大調第四號鋼琴協奏曲」以及布拉姆斯「C小調第一號交響曲」。3月8日曲目為貝多芬「降E大調第五號鋼琴協奏曲」以及德弗札克「E小調第九號交響曲」。

3月9日將帶來貝多芬「降B大調第二號鋼琴協奏曲」、「C大調第一號鋼琴協奏曲」以及「C小調第三號鋼琴協奏曲」。地點在台北國家音樂廳。

貝多芬 鋼琴 音樂會

延伸閱讀

日本靜岡大學吹奏樂團13度來嘉市狂歡 樂迷擠爆文化公園嗨翻

「最完美創作之一」NSO歲末美聲饗宴 女高音瑪嘉伊澤夫妻檔首訪台

《寶可夢TCG》聒噪鳥卡面藏彩蛋！曬衣繩竟是五線譜 還能演奏經典BGM

傳奇鋼琴家席夫舉辦「無菜單獨奏會」 曲目保密票房仍秒殺

相關新聞

整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

即將邁入2025年，元旦將會有許多新制上路，包括基本工資調漲、勞健保保費增加、租屋補貼擴大、文化幣加碼發放，以及旅宿業者不得再提供一次性備品等。《聯合新聞網》整理各項新制，供讀者參考。

愈晚愈濕冷 吳德榮：首波強烈冷氣團明挾乾空氣 探6度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天南海有中層雲移入台灣，北部、東半...

蛇年春聯「蛇馬龍鶴」亮相 蔣萬安：什麼攏賀

台北市長蔣萬安上午在市政大樓員工子女非營利幼兒園公布114年春聯，蔣萬安說，明天是蛇年，市府準備的春聯是「蛇馬龍鶴」這4...

南市新增1例腸病毒感染併發重症 13歲學生確診D68型

台南市本月新增1例腸病毒感染併發重症病例，患者為一名13歲學生，市府衛生局表示該名學生於12月5日出現發燒、流鼻水、咳嗽...

境外空汙 國健署：緊閉門窗記得留5公分縫隙

時序入冬，東北季風來臨，風速強勁並伴隨外來汙染物移入。環境部提醒馬祖地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、...

65歲免健保費闖三讀 北市醫師工會呼籲別政策買票

立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，65歲以上所得稅級距20%以下者，健保費全由政府補助，引發外界擔憂；提案的國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。