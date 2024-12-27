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潮天團出動！App增新功能 跨年散場鼓勵搭綠線
跨年倒數！台北市最High新年城邊看演唱會邊看101煙火，結束散場還有潮天團陪伴搭捷運，北捷今天舉辦潮天團記者會，鼓勵民眾搭乘松山新店線轉乘，只要到台北小巨蛋站、南京三民站進站，即可享單趟免費，台北捷運Go App新增「北捷跨年進站時間即時看」功能，隨看隨搭。
記者會中，台北捷運潮天團現身，今年以筆筒、馬克杯等物品作為樂器，輕快的打擊樂搭配舞步。北捷表示，18位團員分別由北捷站長、站務專員、行車專員、維修人員及行政人員組成，派駐市政府站、台北101/世貿站、象山站、國父紀念館站4站、7出口，提醒旅客安全，同時發送神秘小禮物。
北捷表示，潮天團這次任務宣導民眾多利用松山新店線轉乘，尤其只要在台北小巨蛋站、南京三民站進站，單趟捷運車資免費，避開台北市政府及國父紀念館周邊人潮。
北捷說，元旦凌晨1點到清晨6點，凡持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享不限站數當趟車資免費優惠，另外，使用單程票者，可至南京三民站或臺北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃台，免費領取單程票搭乘。
北捷也說，跨年夜當天台北捷運Go App新增「北捷跨年進站時間即時看」功能，掌握市政府站、台北101/世貿站、象山站、國父紀念館站、南京三民站及台北小巨蛋站等重點車站預估最大等候進站時間。
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