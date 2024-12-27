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南市新增1例腸病毒感染併發重症 13歲學生確診D68型

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
腸病毒疫情嚴峻，衛生局提醒應確保個人與幼童的手部衛生，並做好環境清潔與消毒。圖／取自台南市政府網站
腸病毒疫情嚴峻，衛生局提醒應確保個人與幼童的手部衛生，並做好環境清潔與消毒。圖／取自台南市政府網站

台南市本月新增1例腸病毒感染併發重症病例，患者為一名13歲學生，市府衛生局表示該名學生於12月5日出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，初期至診所就醫，11日病情惡化，出現肢體無力情況，14日轉往醫院治療，並於25日確診為腸病毒D68型併發重症。經治療後，患者目前症狀改善，正在兒科病房持續治療中。

根據疾管署監測，南市腸病毒病例持續增加。截至12月26日，健保門急診就診人次達5萬3696人，較去年同期的3萬4410人次增加56%。近4周實驗室監測顯示，克沙奇A16型為主流病毒，其次為克沙奇A6型，其他克沙奇A型及腸病毒D68型也在社區中活動。市府提醒家長務必提高警覺，特別是對嬰幼兒的健康狀況加強關注。

市長黃偉哲說，腸病毒傳染力強，各年齡層均可能感染，尤其年底探親、旅遊等活動頻繁，增加傳播風險。他呼籲民眾參加活動時提高防疫意識，家長應確保個人與幼童的手部衛生，並做好環境清潔與消毒。

他提醒，酒精對腸病毒無效，應使用含氯漂白水進行消毒，建議一般環境及物品用500ppm濃度漂白水（漂白水與水比例1:100），嘔吐物和排泄物則使用1000ppm濃度漂白水（比例1:50）處理。

衛生局長李翠鳳表示，5歲以下幼童為腸病毒重症高危險群，家長需特別警惕重症前兆症狀，包括手腳無力、嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快等。一旦發現疑似症狀，應盡速前往市內5家腸病毒重症責任醫院就診，包括成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院及麻豆新樓醫院，以把握黃金治療時間，降低重症風險。

衛生局已加強疫情監控與防治措施，目前該學生所在班級無新增病例；也持續推動腸病毒防治措施，透過校園發燒監測及口腔篩檢，加強健康監控，並及早進行環境清消與隔離。此外，針對幼童群聚事件，衛生局會立即展開疫調、環境查核及病毒採檢，釐清病毒株，避免疫情擴大蔓延。

患者 腸病毒 衛生局

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