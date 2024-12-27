首波強烈冷氣團到 29日清晨可能出現7度低溫
入冬首波強烈大陸冷氣團今天報到，中央氣象署最新預測，29日清晨受輻射冷卻及冷空氣雙重影響，台南以北有部分區域可能會出現攝氏7到11度低溫。
氣象署預報，強烈大陸冷氣團南下加上南方雲系北移，今天各地屬於較溼冷的天氣型態，清晨低溫16到18度，白天氣溫上升有限，明天漸轉乾冷，西部及東北部低溫11到13度、東南部15度，金門及馬祖11度、澎湖14度。
氣象署預測，29日清晨輻射冷卻及冷空氣雙重影響，部分區域氣溫可能降至10度以下，尤其台南以北、宜蘭、花東縱谷平原須留意出現攝氏7到11度低溫，山區氣溫會更低。
氣象署上午也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
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