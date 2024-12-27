快訊

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

首波強烈冷氣團到 29日清晨可能出現7度低溫

中央社／ 台北27日電

入冬首波強烈大陸冷氣團今天報到，中央氣象署最新預測，29日清晨受輻射冷卻及冷空氣雙重影響，台南以北有部分區域可能會出現攝氏7到11度低溫

氣象署預報，強烈大陸冷氣團南下加上南方雲系北移，今天各地屬於較溼冷的天氣型態，清晨低溫16到18度，白天氣溫上升有限，明天漸轉乾冷，西部及東北部低溫11到13度、東南部15度，金門及馬祖11度、澎湖14度。

氣象署預測，29日清晨輻射冷卻及冷空氣雙重影響，部分區域氣溫可能降至10度以下，尤其台南以北、宜蘭、花東縱谷平原須留意出現攝氏7到11度低溫，山區氣溫會更低。

氣象署上午也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

低溫 氣象署 馬祖

延伸閱讀

各地短暫雨 強烈冷氣團南下愈晚愈冷 高山可能零星降雪

這一波冷空氣很強 鄭明典曝最冷時間點 全台灣11度以下

強烈冷氣團周末報到全台都很寒冷 跨年夜偏涼3地區有雨

首波強烈冷氣團將抵達 全台轉雨寒冷 南部這天低溫探1字頭

相關新聞

整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

即將邁入2025年，元旦將會有許多新制上路，包括基本工資調漲、勞健保保費增加、租屋補貼擴大、文化幣加碼發放，以及旅宿業者不得再提供一次性備品等。《聯合新聞網》整理各項新制，供讀者參考。

愈晚愈濕冷 吳德榮：首波強烈冷氣團明挾乾空氣 探6度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天南海有中層雲移入台灣，北部、東半...

蛇年春聯「蛇馬龍鶴」亮相 蔣萬安：什麼攏賀

台北市長蔣萬安上午在市政大樓員工子女非營利幼兒園公布114年春聯，蔣萬安說，明天是蛇年，市府準備的春聯是「蛇馬龍鶴」這4...

南市新增1例腸病毒感染併發重症 13歲學生確診D68型

台南市本月新增1例腸病毒感染併發重症病例，患者為一名13歲學生，市府衛生局表示該名學生於12月5日出現發燒、流鼻水、咳嗽...

境外空汙 國健署：緊閉門窗記得留5公分縫隙

時序入冬，東北季風來臨，風速強勁並伴隨外來汙染物移入。環境部提醒馬祖地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、...

65歲免健保費闖三讀 北市醫師工會呼籲別政策買票

立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，65歲以上所得稅級距20%以下者，健保費全由政府補助，引發外界擔憂；提案的國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。