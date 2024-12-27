心房顫動最新技術 高雄長庚精準醫療「脈衝場消融」

心房顫動病人未妥善治療可能造成中風和心衰竭。高雄長庚引進最新精準「脈衝場消融」醫療手術，臨床研究顯示安全性及效果佳，大幅降低因手術引起併發症，為病患帶來新希望。

高雄長庚醫院今天新聞稿表示，脈衝場消融（Pulsed Field Ablation，PFA）為目前治療心房顫動最新技術。手術是透過電場能量傳遞，對心律不整心肌細胞進行消融，顯著降低周邊組織損傷風險，為心房顫動病人帶來全新希望。

脈衝場消融利用電場能量使心肌細胞發生不可逆電穿孔，造成細胞膜上孔洞，進而引發細胞死亡。與傳統射頻（電燒）或冷凍消融技術相比，PFA具高選擇性，能有效避免對於如食道、橫膈神經等鄰近組織損傷。

PFA主要適用治療陣發性及持續性心房顫動病人，特別是需要降低傳統消融手術併發症風險族群。依全球多家中心臨床研究顯示，PFA在安全性及效果上表現卓越，96%病人在治療後能維持完整肺靜脈隔離狀態，並大幅降低因手術引起如食道損傷或肺靜脈狹窄等併發症。

高雄長庚心臟內科主任陳永隆說明，一名75歲的病人，最近2個月受喘和心悸所苦，檢查後發現有心房顫動和撲動，左心室收縮功能只剩25%以下（正常值應為超過50%）；腎功能也不好（第3期的慢性腎功能障礙）。因此病人的麻醉的風險高且術中的點滴也不能太多，以避免肺積水。

長庚表示，長庚在手術過程中僅需深度麻醉即可完成治療，避免全身麻醉風險。相對於傳統電燒手術電燒管中需要500至1000cc點滴，在精準麻醉下做PFA手術僅使用不到100cc的點滴，僅需1個小時就完成心房顫動和撲動的脈衝場消融，病人術後即可回病房休息而無任何不適。

高雄長庚表示，高雄長庚心律不整電燒中心於2019年與麻醉科主任王致嫻的團隊合作，使用精準麻醉於心房顫動導管消融，目前精準麻醉的比率高於99%。今年PFA引進台灣初期，馬上就能無縫接軌應用在心房顫動消融手術中，目前也是全球少數可在精準麻醉下進行脈衝場消融治療心房顫動的心律不整電燒中心。

同時，高雄長庚配備的3D輔助影像系統，確保操作的精確性與效率。陳永隆表示，選擇深度精準麻醉配合PFA治療，可有效降低肌肉收縮及神經刺激不適感，並維持良好血液動力學狀態。大幅提升手術安全性與效果，更縮短術後恢復時間。