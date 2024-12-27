國家新創獎攻下逾2成 生技醫藥產業有望成護國群山

生技醫藥產業被看好成為護國群山，第21屆「國家新創獎」6大獲獎名單昨揭曉，最後獲獎的團隊依技術專業領域類別分析，生技製藥與精準醫療占比22%居冠，其中台灣諾華以血脂控制針劑參賽，獲頒「國際新創獎」，同樣獲得該獎項的，還有以呼吸道融合病毒（RSV）疫苗參賽的葛蘭素史克（GSK）藥廠台灣分公司。

被譽為國內生醫與大健康領域最高指標獎項的「國家新創獎」，由國家生技醫療產業策進會主辦。今年度參賽團隊數量創近3年最高，共同角逐企業、國際、初創、學研、育成及臨床新創等6大獎項，且經橫跨部會、醫界、科研、產業、創投、智財權、財會等領域的85位專家嚴格審查，遴選出得獎的團隊企業，最後獲獎的團隊依技術專業領域類別分析，生技製藥與精準醫療占比22%居冠，競爭激烈。

心血管疾病是全球頭號殺手，每年造成全球超過2050萬人死亡，占全球總死亡人數的3分之1；在台灣，2023年因心臟與腦血管疾病死亡的人數超過3.5萬人，疾病負擔排名僅次於癌症，翻轉現況的關鍵之一，便是長期穩定控制低密度脂蛋白膽固醇，以降低動脈粥狀硬化心血管疾病發生的風險。

台灣諾華的血脂控制針劑，是全球第一個用於降低低密度脂蛋白膽固醇的小分子干擾RNA藥物，創新面向除了藥物施打與保存更容易外，也包括諾華共有7大臨床試驗計畫於台灣多家大型醫院執行，另與健保署簽訂合作備忘錄，與醫學會、醫學中心合作教育病人。

代表諾華領獎的心腎血管內分泌醫藥事業部部長蔡涵如表示，透過今年新發佈的動脈粥狀硬化心血管疾病臨床治療路徑，與醫界攜手合作，提升病友對動脈粥狀硬化心血管疾病的認識，使高風險患者能受益於醫療進步。

還有常見且具高傳染力的呼吸道病毒的RSV，可能導致下呼吸道疾病，包含肺炎等，因為免疫力下降、肺部老化與其他慢性共病，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘、心衰竭等，使得高齡人口染上RSV的風險高，且有較高機會因此需要住院治療。

GSK台灣醫藥學術處處長鮑鵬文表示， GSK非常榮幸能再度獲得國家新創獎，顯現出GSK多年來投入疫苗研發成果獲得肯定。為患者著想一直是GSK最重視的企業核心價值，希望能繼續為台灣民眾的健康福祉貢獻力量，並且在台灣邁入超高齡社會之際，持續提供創新與安全的疾病預防與治療選項。