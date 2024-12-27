快訊

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

柯文哲「大帳房」李文宗千萬交保 妻扛800萬加保金終獲釋

他曝業務推銷光世代1句「老客戶優惠」藏陷阱 網友驚：我是受害者

國家新創獎攻下逾2成 生技醫藥產業有望成護國群山

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣諾華獲獎團隊合影。圖／台灣諾華提供
台灣諾華獲獎團隊合影。圖／台灣諾華提供

生技醫藥產業被看好成為護國群山，第21屆「國家新創獎」6大獲獎名單昨揭曉，最後獲獎的團隊依技術專業領域類別分析，生技製藥與精準醫療占比22%居冠，其中台灣諾華以血脂控制針劑參賽，獲頒「國際新創獎」，同樣獲得該獎項的，還有以呼吸道融合病毒（RSV）疫苗參賽的葛蘭素史克（GSK）藥廠台灣分公司。

被譽為國內生醫與大健康領域最高指標獎項的「國家新創獎」，由國家生技醫療產業策進會主辦。今年度參賽團隊數量創近3年最高，共同角逐企業、國際、初創、學研、育成及臨床新創等6大獎項，且經橫跨部會、醫界、科研、產業、創投、智財權、財會等領域的85位專家嚴格審查，遴選出得獎的團隊企業，最後獲獎的團隊依技術專業領域類別分析，生技製藥與精準醫療占比22%居冠，競爭激烈。

心血管疾病是全球頭號殺手，每年造成全球超過2050萬人死亡，占全球總死亡人數的3分之1；在台灣，2023年因心臟與腦血管疾病死亡的人數超過3.5萬人，疾病負擔排名僅次於癌症，翻轉現況的關鍵之一，便是長期穩定控制低密度脂蛋白膽固醇，以降低動脈粥狀硬化心血管疾病發生的風險。

台灣諾華的血脂控制針劑，是全球第一個用於降低低密度脂蛋白膽固醇的小分子干擾RNA藥物，創新面向除了藥物施打與保存更容易外，也包括諾華共有7大臨床試驗計畫於台灣多家大型醫院執行，另與健保署簽訂合作備忘錄，與醫學會、醫學中心合作教育病人。

代表諾華領獎的心腎血管內分泌醫藥事業部部長蔡涵如表示，透過今年新發佈的動脈粥狀硬化心血管疾病臨床治療路徑，與醫界攜手合作，提升病友對動脈粥狀硬化心血管疾病的認識，使高風險患者能受益於醫療進步。

還有常見且具高傳染力的呼吸道病毒的RSV，可能導致下呼吸道疾病，包含肺炎等，因為免疫力下降、肺部老化與其他慢性共病，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘、心衰竭等，使得高齡人口染上RSV的風險高，且有較高機會因此需要住院治療。 

GSK台灣醫藥學術處處長鮑鵬文表示， GSK非常榮幸能再度獲得國家新創獎，顯現出GSK多年來投入疫苗研發成果獲得肯定。為患者著想一直是GSK最重視的企業核心價值，希望能繼續為台灣民眾的健康福祉貢獻力量，並且在台灣邁入超高齡社會之際，持續提供創新與安全的疾病預防與治療選項。

國家新創獎的審查意見指出，GSK產品以專利佐劑增強免疫反應，其保護力持續時間長，對於台灣高齡化社會，預防老年人及慢性病年長者感染是重要等優勢，獲得「國際新創獎」的生技製藥與精準醫療類獎項肯定，是繼2022年 ，GSK 台灣分公司再度以創新疫苗獲得同獎項。

葛蘭素史克（GSK）藥廠台灣分公司獲獎團隊合影。圖／GSK提供
葛蘭素史克（GSK）藥廠台灣分公司獲獎團隊合影。圖／GSK提供

團隊 心血管疾病 生技

延伸閱讀

嘉大研發提升肉雞生長性能帶動經濟效益 榮獲國家新創獎

台灣賽諾菲榮獲國家新創獎雙料殊榮 追尋科學奇蹟綻放生命光彩

AI即時偵測辨識肝腫瘤 iGood Liver AI 獲國家新創獎

友守候多時等不到人 嘉義7旬婦昏坐車站廁所馬桶不治

相關新聞

整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

即將邁入2025年，元旦將會有許多新制上路，包括基本工資調漲、勞健保保費增加、租屋補貼擴大、文化幣加碼發放，以及旅宿業者不得再提供一次性備品等。《聯合新聞網》整理各項新制，供讀者參考。

愈晚愈濕冷 吳德榮：首波強烈冷氣團明挾乾空氣 探6度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天南海有中層雲移入台灣，北部、東半...

境外空汙 國健署：緊閉門窗記得留5公分縫隙

時序入冬，東北季風來臨，風速強勁並伴隨外來汙染物移入。環境部提醒馬祖地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、...

65歲免健保費闖三讀 北市醫師工會呼籲別政策買票

立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，65歲以上所得稅級距20%以下者，健保費全由政府補助，引發外界擔憂；提案的國民黨...

「要注意防寒害」 鄭明典：中南部的威脅恐比北部明顯

今天強烈大陸冷氣團南下，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，這一波冷空氣很強，台灣要注意防寒害了；這一波最冷的時段約是明...

各地短暫雨 強烈冷氣團南下愈晚愈冷 高山可能零星降雪

今天開始受到強烈大陸冷氣團南下影響，不過，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，白天時降溫感受可能還不太明顯，冷空氣在下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。