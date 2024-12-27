O型血超缺 捐血月活動起跑 圖文作家四小折用畫筆助宣傳

下個月即將迎來農曆春節，但對血庫來講並不值得慶祝，因為國人出遊、天氣變化，反而讓捐血人減少。血液基金會執行長魏昇堂表示，一般血液庫存安全存量是7天，但是跟死神奮鬥的病人是沒有假期的，面臨9天的農曆春節，希望將庫存量準備到10天，盼民眾踴躍捐血。

農曆年前的一個月是捐血月，從今天開始執行到明年1月27日，各地捐血中心推出不同活躍，希望號召民眾捐血，包含星際大戰cosplay活動、踩街活動、串連醫院企業等。目前全台統計中，A型及O型安全存量偏低，其中台北中心的O型血庫存更是達到「急缺」程度，換算天數僅剩3.1天。

圖文作家四小折表示，自己高中時就開始捐血，但後來因為當兵前發現有心律不整，後來想再嘗試捐血都被拒絕。雖然沒有辦法捐血，但響應捐血月活動畫了4種主題的4個漫畫，希望用自己的漫畫創作， 讓大家更關注捐血。

先天性成果不全症關懷協會秘書長程健智表示，自己是大家口中的玻璃娃娃，光有記憶來以來骨折次數就超過30次，每一次骨折開刀就需要輸血；他回想自己被推進開房房時，反而是最安心的時刻，知道自己會被修理好。他兒子在年滿捐血資格後，在校園中看到捐血時，想到爸爸的需求，現在也加入捐血行列。

台北榮總輸血醫學科醫師陳玟均表示，自己可能比較怪，但她熱愛血液，不只自己捐血還是輸血醫師顧問，但因為懷孕發現貧血暫緩缺血。今年初生產時更發生產後大出血，幾乎流掉體內一半的血液，當時感謝那些捐血人讓自己活下來，現在積極補鐵、檢查，希望生產滿一年後可以重回捐血行列。