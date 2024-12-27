境外空汙 國健署：緊閉門窗記得留5公分縫隙

時序入冬，東北季風來臨，風速強勁並伴隨外來汙染物移入。環境部提醒馬祖地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。衛福部國健署提醒，未來數日預期東北季風增強，加上冬季大氣擴散條件不佳，將導致空氣中的細懸浮微粒與臭氧濃度不易擴散而升高，危害民眾健康，建議減少室外活動，並提升保護力。

根據環境部空氣品質監測網資料，空氣品質指標（AQI）達橘色提醒時，對敏感族群有健康影響，若進一步達「紅色警示」，則對所有族群皆有健康影響，應盡量減少高強度活動或室外活動。國健署長吳昭軍說，細懸浮微粒與光化作用生成的臭氧濃度互相加成，將讓空氣指標持續惡化，危害民眾健康。

吳昭軍建議，民眾可把握減少室外活動、提升自我保護例、隨時查詢空氣品質3大要點，應對冬季空氣品質不良的威脅。氣喘及呼吸道疾病患者是空汙敏感族群，應盡量減少室外活動，改以室內中低強度運動，避免深呼吸行為，建議民眾在家時可關閉門窗，但為避免換氣不佳導致二氧化碳濃度上升，應保留5公分空隙，讓室內外空氣對流。

「若必須外出活動，請記得配戴口罩。」吳昭軍表示，建議民眾在冬季空汙強烈時，更應留意環境清潔，遠離過敏原及誘發源，飲食方面則建議避免刺激物，應均衡飲食，同時應保有良好生活習慣，注意身體活動、適當伸展。

吳昭軍說，國健署與交通部氣象署合作開「發樂活氣象APP—健康氣象服務」，民眾可以免費下載使用，幫助掌握最新健康氣象動態，也能在該應用程式中查看即時空氣品質數據，了解所在地空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，必要時就能提早因應及預防，避免因空氣品質影響健康。