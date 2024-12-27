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長榮航空全新 Hello Kitty「糖果機」壓軸登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Hello Kitty特別與全部有獎徵答獲獎旅客合影留念，除了台灣旅客外，還有多位外籍旅客踴躍參與，一同度過歡樂時光。長榮航提供
Hello Kitty特別與全部有獎徵答獲獎旅客合影留念，除了台灣旅客外，還有多位外籍旅客踴躍參與，一同度過歡樂時光。長榮航提供

長榮航空（2618）2024年與三麗鷗公司攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，8月28日首航芝加哥的「閨蜜機」、12月4日首航仙台的「粉萌機」，12月26日晚上11點30分也正式迎接「糖果機」本尊壓軸登場，機身上伴隨眾多三麗鷗明星倘佯在繽紛的糖果世界，陪伴旅客飛往被譽為「花都」的巴黎，為台灣與歐洲的天空畫上一筆甜蜜色彩，而主角之一的Hello Kitty也身穿可愛的空服員制服特別現身，為「糖果機」首航班製造驚喜！

Hello Kitty糖果機的機身彩繪圖案繽紛奪目，可愛的三麗鷗明星除了大家最熟悉的Hello Kitty，還有超人氣的酷洛米、美樂蒂、布丁狗和大耳狗，陪伴旅客搭乘甜甜蜜蜜的糖果機，五彩繽紛的糖果象徵旅行的歡樂時光，讓旅客留下難忘的美好回憶。

為慶祝「糖果機」壓軸登場，長榮航空特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動，從報到櫃檯到候機室，皆以「糖果機」元素為設計主軸，打造繽紛的精美視覺，除了有大型主題背板、拱門外，還特別推出拍照背板，讓旅客與五位糖果機的三麗鷗明星合照，為旅程留下珍貴紀念，活動入場禮還加贈精美糖果機限定行李掛牌，現場只要拍照打卡，就可獲得三麗鷗明星貼紙，還能將長榮航空限量LOGO商品帶回家。

幸運參與的旅客陳先生表示：「當得知長榮航空Hello Kitty彩繪機要飛往巴黎後，特別選擇首航班，就是要來感受Hello Kitty糖果機的魅力，稍早也拿到精美的糖果機行李掛牌，並且在拍照背板前拍照打卡還拿到小禮物，最特別的是還看到Hello Kitty本尊前來現場，真的非常開心，不虛此行，希望之後還有機會可以搭乘長榮航空其他五架Hello Kitty彩繪機。」

不僅如此，長榮航空特別舉辦有獎徵答活動，幸運的旅客除了獲得獨家好禮，也可以與Hello Kitty一起甜蜜合照，而且長榮航空也貼心準備可愛又實用的首航班贈品「HELLO KITTY手提收納包中包」送給所有首航旅客，為糖果之旅揭開甜蜜序幕！

長榮航空Hello Kitty彩繪機共有「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」、「閨蜜機」、「粉萌機」和「糖果機」，六架彩繪機，陪伴旅客飛航巴黎、芝加哥、仙台、宿霧、克拉克及峇里島，機上也推出眾多的三麗鷗元素備品，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等，還有超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒，讓旅客與可愛的三麗鷗明星家族相伴出遊，開心拍美照，一起翱翔在夢幻的繽紛世界。

「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動特別舉辦有獎徵答活動，除了神秘嘉賓-Hello Kitty(右二)驚喜現身外，長榮航空陳耀銘發言人(左二)親自頒獎給幸運旅客。長榮航提供
「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動特別舉辦有獎徵答活動，除了神秘嘉賓-Hello Kitty(右二)驚喜現身外，長榮航空陳耀銘發言人(左二)親自頒獎給幸運旅客。長榮航提供
長榮航空「糖果機」正式啟航，旅客開心領取首航禮物，甜蜜前往巴黎。長榮航提供
長榮航空「糖果機」正式啟航，旅客開心領取首航禮物，甜蜜前往巴黎。長榮航提供
長榮航空與三麗鷗公司今年合作推出全新的三架Hello Kitty彩繪機，「糖果機」壓軸登場，即日起飛航台北-巴黎航線。長榮航提供
長榮航空與三麗鷗公司今年合作推出全新的三架Hello Kitty彩繪機，「糖果機」壓軸登場，即日起飛航台北-巴黎航線。長榮航提供
「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動現場精心佈置了拍照打卡區，並贈送糖果機限定行李掛牌。長榮航提供
「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動現場精心佈置了拍照打卡區，並贈送糖果機限定行李掛牌。長榮航提供
長榮航空Hello Kitty彩繪機機艙內提供旅客眾多三麗鷗元素的服務備品，讓旅客與三麗鷗明星們一同翱翔天際，歡樂啟航。長榮航提供
長榮航空Hello Kitty彩繪機機艙內提供旅客眾多三麗鷗元素的服務備品，讓旅客與三麗鷗明星們一同翱翔天際，歡樂啟航。長榮航提供

Hello Kitty 巴黎 長榮航空

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