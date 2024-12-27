跨年夜偏涼 2025年元旦西部白天多半有陽光

2024年快結束，中央氣象署今天預報，12月31日跨年夜偏涼，2025年元旦，北部及東北部仍偏涼，不過，西部白天多半可見到陽光。

入冬首波強烈大陸冷氣團今天南下，氣象署預報，29日白天起減弱，但輻射冷卻影響，29及30日早晚仍偏冷。

氣象署說，31日東北季風稍增強，入夜後偏涼，中部以北部及東北部低溫約攝氏13到14度左右，南部及花東15到17度，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其餘地區雲量也稍增多。

氣象署預測，明年元旦及1月2日，東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也涼；不過，元旦當天，西部多數地區可見陽光，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲天氣。