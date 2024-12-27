跨年夜偏涼 2025年元旦西部白天多半有陽光
2024年快結束，中央氣象署今天預報，12月31日跨年夜偏涼，2025年元旦，北部及東北部仍偏涼，不過，西部白天多半可見到陽光。
入冬首波強烈大陸冷氣團今天南下，氣象署預報，29日白天起減弱，但輻射冷卻影響，29及30日早晚仍偏冷。
氣象署說，31日東北季風稍增強，入夜後偏涼，中部以北部及東北部低溫約攝氏13到14度左右，南部及花東15到17度，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其餘地區雲量也稍增多。
氣象署預測，明年元旦及1月2日，東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也涼；不過，元旦當天，西部多數地區可見陽光，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲天氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言