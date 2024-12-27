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宣明智與台南成大醫學院攜手 成立「台南抗癌國家隊」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
產業界大老宣明智。記者胡蓬生／攝影
產業界大老宣明智。記者胡蓬生／攝影

呼應賴清德總統於「健康台灣」政見提出「強化國家癌症防治計畫」，目標在2030年台灣的癌症死亡能減少三分之一。在台南成大醫學院沈延盛院長及產業界大老宣明智董事長的攜手號召下，台灣第一個由醫界及產業界自主發起的抗癌聯盟「台南抗癌國家隊」，於26日於台南正式簽署結盟成立。

成大醫學院院長沈延盛表示，感謝台南的醫界（成大醫院、奇美醫院、榮總台南分院、台南市立醫院及郭綜合醫院）共同響應。醫院及醫師站在第一線面對癌症，除了政府的支持外，我們需要更多的醫界好友資訊交流及產業協助，透過這次大家一起結盟，成立抗癌國家隊的行動，期望能號召更多的醫界及產業界參與，讓抗癌資訊及經驗能更順暢的傳遞交流。

此次台南抗癌國家隊，集結了目前產業界對抗癌症的先進技術（宣捷幹細胞生技、智捷生醫、威捷生技、普生公司、超基因生技及俊質生醫），業界代表宣明智董事長說：「對抗癌症這樣重大且艱鉅的使命，絕對不啻政策及口號。身為科技人與生技人，我主動號召理念相同的有志之士一起並肩，透過成立抗癌國家隊凝聚共識、交流經驗、提供資源。將產業界傑出的技術與產品，呈現在國人面前，成為第一線醫生及病患在面對癌症時的強力後盾。

負責主辦的亞太ESG聯盟戴謙理事長也樂見其成並表示：「台南抗癌國家隊只是個開始，相信在更多的醫界與產業界加入其中，定能在台灣遍地開花，朝著健康台灣、抗癌有成的結果前進。」

崑山科大長期致力於產學合作，在此番賴總統健康台灣政策下，以及再生醫療二法的背景，特整合台南醫界以及長期與崑山科技大學友好夥伴的產業代表們，包含宣捷幹細胞生技及普生公司等，為台南抗癌做出貢獻，崑山科技大學為台南市民的健康共同打拚。

此次抗癌國家隊成立暨研討會中，各醫院交流了案例及相關研究成果，產業界也帶來AI 3D成像技術、奈米級癌篩等領先技術，成功展現醫界與產業界攜手共同抗癌的決心。

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