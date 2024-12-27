強烈冷氣團今濕冷明乾冷 台南以北探7度低溫 合歡山、雪山有望降雪

未來1周天氣主要受到兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東今天表示，周日之前受到強烈大陸冷氣團影響，下周一雖然稍微減弱下來，但後面還會有一波東北季風影響。周六低溫以北部為主，周日台南以北、宜蘭、花東縱谷要留意7至11度低溫，山區有可能更低。

今天開始冷氣團就已經南下，林伯東說，是一個轉乾過程，今天還是偏濕，今晚到明天清晨慢慢降雨會逐漸減弱下來，之後尤其周日，會比較偏向多雲到晴天氣，要注意輻射冷卻的影響。

氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，明天強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天傍晚起至明天新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，黃色燈號有基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，影響時間從今天下午至28日晚上。

有關高山下雪的部分，林伯東表示，中部以北3500公尺高山留意降雪，山區道路有可能結冰現象。可能有合歡山、雪山等，就比較容易有下雪的情形。

林伯東表示，目前台灣附近的雲層比較多，主要受到南邊有一些對流發展，順著高空的氣流，逐漸影響台灣地區，所以台灣附近水氣比較多，部分地區有些許降雨的情形。

林伯東說，在華北到蒙古區域是一個非常廣大的冷氣團系統，這邊的冷空氣非常強，已經有一小股冷空氣逐漸南下，從昨天開始東北季風就增強了，今天預估這些冷空氣會逐漸再南下影響台灣，所以今天開始強烈冷氣團就會逐漸南下，到周日之前都是受到這些冷空氣影響。

明天高壓雖然會逐漸分裂出海，但是林伯東表示，後方還是有明顯的冷空氣正在南下當中，一直要到下周一白天這段時間，冷空氣才會慢慢減弱下來。但是可以發現，因為比較乾的關係，後面會受到輻射冷卻影響，溫度還是會比較低一點。下周二跨年又逐漸有下一波冷空氣下來，預估強度是東北季風左右。冷空氣正在下來當中，今天清晨低溫沒有很明顯，今天開始到周日溫度只會愈來愈低。

未來天氣趨勢，林伯東表示，周日之前受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣轉為寒冷，今天到周日清晨溫度一路逐漸下降，到周日清晨台北可能出現11度左右低溫，部分空曠區域或近山區甚至有輻射冷卻影響，會普遍出現7至11度低溫。周日白天之後，慢慢冷氣團逐漸減弱，溫度逐漸回升，但是周日清晨各地偏冷、日夜溫差大。

林伯東表示，下周二到周四受到另外一波東北季風影響，溫度再逐漸降低下來，但沒有這波冷空氣降低這麼明顯。