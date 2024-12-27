快訊

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

柯文哲「大帳房」李文宗千萬交保 妻扛800萬加保金終獲釋

他曝業務推銷光世代1句「老客戶優惠」藏陷阱 網友驚：我是受害者

聽新聞
0:00 / 0:00

明年228假期離島航班提供逾7萬個座位 30日上午起開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明年228假期離島航班，將於12月30日上午9時起開放訂位。本報資料照片
明年228假期離島航班，將於12月30日上午9時起開放訂位。本報資料照片

明年228假期自2025年2月28日至3月2日有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門馬祖3離島管制航線將提供958架次、共7萬3074個座位數，並自12月30日上午9時起開放訂位。

民航局表示，明年2月27日至3月3日為228假期航空疏運期，共計5天，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，在各航線運能提供方面，澎湖航線496架次、3萬4216個座位數；金門航線376架次、3萬2928個座位數；馬祖航線86架次、5930個座位數，共計提供958架次、7萬3074個座位數，後續將視需求適時增班。

民航局提醒，此次228連假於尖峰時段2月27日至3月1日台灣出發往離島方向，以及3月1日至3月3日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。

航線 金門 馬祖

延伸閱讀

世界12強熱潮燒到澎湖 台鋼雄鷹回饋國中小棒球隊

澎湖風櫃國小與韓國小學連線 跨國友誼交流

冷空氣明天南下直逼「強烈」冷氣團 高山這時間有望降雪

財劃法修法 議員籲金門縣府成立小組應對錢權分配

相關新聞

整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

即將邁入2025年，元旦將會有許多新制上路，包括基本工資調漲、勞健保保費增加、租屋補貼擴大、文化幣加碼發放，以及旅宿業者不得再提供一次性備品等。《聯合新聞網》整理各項新制，供讀者參考。

愈晚愈濕冷 吳德榮：首波強烈冷氣團明挾乾空氣 探6度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天南海有中層雲移入台灣，北部、東半...

境外空汙 國健署：緊閉門窗記得留5公分縫隙

時序入冬，東北季風來臨，風速強勁並伴隨外來汙染物移入。環境部提醒馬祖地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、...

65歲免健保費闖三讀 北市醫師工會呼籲別政策買票

立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，65歲以上所得稅級距20%以下者，健保費全由政府補助，引發外界擔憂；提案的國民黨...

「要注意防寒害」 鄭明典：中南部的威脅恐比北部明顯

今天強烈大陸冷氣團南下，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，這一波冷空氣很強，台灣要注意防寒害了；這一波最冷的時段約是明...

各地短暫雨 強烈冷氣團南下愈晚愈冷 高山可能零星降雪

今天開始受到強烈大陸冷氣團南下影響，不過，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，白天時降溫感受可能還不太明顯，冷空氣在下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。