明年228假期離島航班提供逾7萬個座位 30日上午起開賣

明年228假期自2025年2月28日至3月2日有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供958架次、共7萬3074個座位數，並自12月30日上午9時起開放訂位。

民航局表示，明年2月27日至3月3日為228假期航空疏運期，共計5天，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，在各航線運能提供方面，澎湖航線496架次、3萬4216個座位數；金門航線376架次、3萬2928個座位數；馬祖航線86架次、5930個座位數，共計提供958架次、7萬3074個座位數，後續將視需求適時增班。

民航局提醒，此次228連假於尖峰時段2月27日至3月1日台灣出發往離島方向，以及3月1日至3月3日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。