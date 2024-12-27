台鐵高雄車站完工紀念 一卡通看到雲朵圖案天棚

台鐵高雄車站整建將於明天全面完工，台鐵推出全新「高雄車站完工紀念」一卡通，以雲朵圖案的天棚為設計主軸，明天上午9時，在高雄車站台鐵便當販賣店及台鐵夢工場網路商店開賣。

政府推動高雄市區鐵路地下化，高雄車站於2018年完成第1期工程，高雄捷運與台鐵已先後進駐，明天完成第2期工程，將啟用連接綠園道的天棚，而下沉式的車站廣場也將以完整的圓形呈現。

台鐵公司今天發布新聞稿，高雄車站歷經20年整建，明天全面完工，台鐵攜手一卡通公司推出全新「高雄車站完工紀念」一卡通，明天上午9時在高雄車站台鐵便當販賣店-高雄販賣台及台鐵夢工場網路商店開賣，每張新台幣180元，2025年1月8日起，在全台各台鐵夢工場門市銷售。

台鐵說，全新「高雄車站完工紀念」一卡通設計靈感，以高雄車站極具代表性的天棚作為設計主軸，除了象徵高雄晴朗天空的雲朵狀不規則橢圓形鋁板及天窗，卡面更融合車站書法題字並加大卡片形式，象徵二期工程完工後更完整的現代感，體現城市發展的宏偉藍圖。