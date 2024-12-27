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過年期間全6折！客運「春節最後一搏」 他籲返鄉客：給個機會吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友勸民眾「再給客運一次機會」。記者邱德祥／攝影
一名男網友勸民眾「再給客運一次機會」。記者邱德祥／攝影

面對每況愈下的載客量，國光客運繼今年十一月自台北轉運站二樓搬遷，其台北車站場站也預計於明年元旦結束營業。一名男網友曬出過年期間客運的價格，勸民眾：「過年期間票價通通6折，大家再給客運一次機會吧」，對此，網友們也提出了搭乘客運的優點。

一名男網友在Dcard發文，他曬出台北轉運站APP的票價圖，表示農曆過年期間票價全部6折，應該是客運業者「最後一搏」了，圖中顯示，台中到嘉義的價格最低為100元；台北到嘉義最低也僅要225元，原PO表示：「這價格幾乎是成本價了」，就算整車載滿剛好打平成本，也勸民眾們再給客運一個機會，一起搭客運國道也會更順暢。

此文一出，不少網友提到搭客運的優點，「我覺得客運真的很不錯啊，搶不到火車高鐵的話，客運直接睡一波，不用人擠人不舒服，還可以充電」、「我超愛搭客運的，舒服又能充電，還不用擠大眾運輸工具」、「除了我本身會暈車的缺點以外，便宜、安靜、又不會有人上下車、有人站在旁邊的一些問題」、「客運晚上坐車，車上燈全關大家一起睡有一種很溫暖的感覺」。

不過也有人提到客運的缺點，大多與「耗時」相關，「客運的問題就是會塞車啊，有次過年沒搶到票，改坐統聯，台北到高雄塞車，塞了七個小時，從此再也不敢逢年過節搭客運」、「我平常從台北下高雄，順利5小時到，但通常要6-7小，這次過年我不敢想像會有多塞」、「每次經過新竹都超級大塞車，台北台中明明兩小時可以到就會變三小時」。

也有網友提到客運沒落的原因，「政府整天想著蓋捷運，一邊又放任私人車輛持續增加，誰會想搭機動性不高還會塞車的公車客運」、「國旅住宿那麼貴，乾脆自駕，行程更彈性，也不用被侷限在市區裡」。

大眾運輸 客運 春節 農曆過年

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