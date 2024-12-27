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65歲免健保費闖三讀 北市醫師工會呼籲別政策買票

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，65歲以上所得稅級距20%以下者，健保費全由政府補助，引發外界擔憂。本報資料照片
立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，65歲以上所得稅級距20%以下者，健保費全由政府補助，引發外界擔憂。本報資料照片

立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，65歲以上所得稅級距20%以下者，健保費全由政府補助，引發外界擔憂；提案的國民黨內部耶擔憂讓青壯支持者反彈，預計今日黨團大會上再凝聚共識。北市醫師工會今提出3反對修法因素，包含不正義的世代分配、資源排擠、財政負擔。

修正草案若是通過，預估政府負擔的補助金額將多出300多億元。台北市醫師職業工會認為，政策方向應加強醫療人力不足、勞動價值嚴重受到低估、醫療資源分配失衡的困境，而非政策買票，提出以下三論點。

第一，世代分配的不正義。政府對於弱勢者的補助天經地義，透過資源重分配排除就醫障礙是全民共識，但近幾年來社會普遍籠罩在低薪血汗、物價飛漲的氛圍，此舉是將受薪階級所繳稅賦投資在高齡者之上，隨著少子化漸趨嚴重，如今繳稅者未來要承擔的經濟負擔加劇，且也不可能享受到前階段的人口紅利。

其次是有限資源的排擠，台灣的醫療支出占GDP比例極低，再增加對老年人的健保支出，形同醫療體系可能無法得到適時的挹注，無論是先進醫療的引進、勞動血汗的改善或醫療資源的地域差異，都可能更加拮据。到頭來，醫療使用最密集的高齡者，依舊要蒙受醫療人力出走、缺藥缺床缺人的傷害。

最後，健保保費調整已是勢不可免的問題，一旦政府承擔更多老年者的保費，恐讓未來健保費率調整面臨更大障礙，執政者可能因為考量更加巨大的財政支出，因而在理應適度的調整的健保費率上更顯躊躇。

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