各地短暫雨 強烈冷氣團南下愈晚愈冷 高山可能零星降雪

今天開始受到強烈大陸冷氣團南下影響，不過，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，白天時降溫感受可能還不太明顯，冷空氣在下半天到夜間才會比較明顯移入，並且由北而南陸續轉冷，留意氣溫變化。

天氣方面，歐宗學表示，中南部地區雲量變多，是因為今天有南方雲系北上帶來水氣增多，預估全台各地都是多雲或陰天的天氣型態，並且也都會有短暫雨機會，降雨比較明顯的位置在東北季風迎風面的基隆北海岸、宜蘭，以及各地的山區。

在天氣及氣溫變化之外，另一個要留意的是空氣品質，歐宗學表示，這波強烈冷氣團南下挾帶了境外汙染物移入，雖然濃度最高的部分偏向在海上通過，但仍影響台灣各地，空品普遍在普通等級，北部迎風面以及南部下風處可能有機會達到敏感族群不健康等級。

周末期間仍會持續受到這波強烈冷氣團影響，歐宗學表示，乾冷空氣移入以後水氣便逐漸減少，各地天氣逐漸轉趨穩定，雲量減少、降雨機率降低，預估只有在大台北、東半部才會還有稍多的雲量，山區有零星短暫雨機會。

歐宗學表示，西半部則普遍晴時多雲天氣，也因此夜間的輻射冷卻降溫會相當明顯，目前預估在台南以北、宜蘭的空曠郊區或近山區，早晚期間都可能有10度或以下的極端低溫發生，高屏地區、花東雖然低溫相對稍高一些，但寒冷的感受也會相當明顯，雖然是偏乾冷的型態，仍要做好禦寒準備。

至於高山降雪機率，歐宗學表示，這波強烈冷氣團最低溫的時間跟水氣稍微有點錯開，今天水氣最多時氣溫還不夠低，明天氣溫降低以後大部分地區的水氣已明顯減少，因此預估今天到明天清晨在的3500公尺以上的高山地區才會有零星降雪機會，可能發生結冰的海拔會再稍低一些。

另外，歐宗學表示，在東北部地區由於明天都還有較多的水氣，因此在2000公尺以上的山區也會有降雪的機會，不過機率不是很高，而且雪量可能相當零星。

下周一白天起這波強烈冷氣團就會開始減弱、逐漸回溫，各地天氣依然普遍穩定。歐宗學表示，下周二會有新一波的東北季風增強，大台北白天期間會有短暫雨機會，入夜後降雨機率降低；東半部全天都會有短暫雨機會；西半部地區則是維持冬季典型的晴到多雲天氣。各地夜間氣溫還是比較偏涼冷一些，要外出參加跨年活動仍要注意穿著保暖，想迎接元旦曙光的話，西半部地區才有較高的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。