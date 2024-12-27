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這一波冷空氣很強 鄭明典曝最冷時間點 全台灣11度以下

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
根據中央氣象署區域模式的地面氣溫預報，這一波最冷的時段約是28日晚至29日清晨，比對旁邊色階的數字，台灣本島氣溫幾乎都在11度以下。圖／取自鄭明典臉書
根據中央氣象署區域模式的地面氣溫預報，這一波最冷的時段約是28日晚至29日清晨，比對旁邊色階的數字，台灣本島氣溫幾乎都在11度以下。圖／取自鄭明典臉書

今天強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，這一波最冷的時段約是明天晚上至周日清晨，台灣本島氣溫幾乎都在11度以下，表示這一波冷空氣很強。

中央氣象署表示，今天冷空氣進一步增強，為強烈大陸冷氣團等級，同時受到南方雲系影響，各地天氣轉冷、轉溼，各地都有降雨的可能。基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區陰雨的情況較長，其餘地區則是雲多、局部區域不時偶有飄雨或一陣小雨，雨勢不大，建議攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象署表示，今天清晨各地低溫約14至16度，感受偏冷，白天高溫除北部降溫外，中南部、花東地區也會感受到轉涼，北部高溫下降至16、17度，其餘地區也來到20度左右；離島全天氣溫，澎湖15至18度，金門12至16度，馬祖12至14度。

高山降雪機率，氣象署說，今天至明天清晨若溫度與水氣配合，中部以北海拔3500公尺以上高山有路面結冰及降雪的機率。

冷氣團 氣象署

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