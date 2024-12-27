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強烈大陸冷氣團南下 先溼後乾、29日探10度以下

中央社／ 台北27日電

中央氣象署說，入冬首波強烈大陸冷氣團今天南下，全台溼冷，明天轉乾冷，29日清晨最冷，冷空氣加輻射冷卻，嘉義以北、宜花及金門、馬祖，可能出現攝氏10度以下低溫。

氣象署說，強烈大陸冷氣團南下加上南方雲系北移，今天各地為較溼冷的天氣型態，除基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨外，其他地區及澎湖也會有局部的短暫降雨，金門及馬祖為多雲。

氣象署觀測，清晨各地氣溫約16至18度，預報白天雲多下雨加上冷空氣持續南下，各地氣溫上升有限，白天高溫17到20度，晚上中部以北及東北部氣溫會降到14、15度，其他地區約16、17度，離島全天氣溫，澎湖16到18度，金門13到17度，馬祖11到13度。

氣象署說，明天水氣漸減，各地轉為乾冷天氣型態，北部、東北部11到15度，中部12到19度，南部12到21度，東部13到17度，東南部15到18度；澎湖14到16度，金門11到15度，馬祖9到11度，愈晚愈冷。

氣象署預測，29日清晨最冷，輻射冷卻及冷空氣雙重影響，嘉義以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖，可能出現10度以下低溫；白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，溫度回升，日夜溫差大。

另外，氣象署預報，今天至明天清晨，若溫度與水氣配合，中部以北海拔3500公尺以上高山有路面結冰及降雪的機率。

冷氣團 氣象署 馬祖

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