2024集保藝術賞 開創文化公益多元面貌

為深化落實文化永續的精神，臺灣集中保管結算所12月26日於金車文藝中心舉辦「2024集保藝術賞」頒獎典禮，總獎金達118萬元，鼓勵藝術家持續創作，讓藝術成為終身志業，典禮現場盛大隆重。

集保結算所董事長林丙輝頒獎時，舉陳澄波、梵谷、卡夫卡為例，強調藝術文化是超越政治、超越資本的力量，既反映了時代，又超越了時代。集保結算所這次舉辦「2024集保藝術賞」，長期支持藝文工作者舞台，提供更好的環境，更豐富的資源，更多的機會及媒介，開造更多跨界的可能，共同厚植藝文發展的土壤，開創文化公益的多元面貌。

林丙輝強調藝術的追尋，是一輩子的事，時間是藝術品更大的評審，而好作品則可以抵抗時間。他也向得獎者分享美國大法官金斯伯格 (Ruth B. Ginsburg)的名言：「為你在意的事奮鬥，但以別人會加入的方式進行。」鼓勵藝術工作者跨域學習、持續產出，也要追求合作共榮。

適逢集保結算所35週年之際，「2024集保藝術賞」獎項以「視域台灣」為題，鼓勵在傳統上創新，回應當代生活與在地的人文精神，也呼應集保結算所「傳承不守舊，創新不忘本」的核心價值，導入新科技也重視以人為本，打造「有人味」的數位金融體驗。

「2024集保藝術賞」由集保結算所委請臺北藝術大學美術學院策畫，並邀請金車文教基金會共同合作，公開徵選平面類型創作，進入複審的藝術家，亦安排於金車文藝中心承德館聯合展出，而獲金、銀、銅賞的創作者更可於2025年舉辦個展，透過連續兩年的策畫展出，深化藝術家的創作潛力，也讓集保藝術賞發揮加乘效果。

該活動邀請藝術界包含藝術業界、學界及藝術創作等領域七位專家學者組成評審團，依據參賽作品藝術主題、創意表現、作品美感、作品完整度、空間布展等要件，計有181件作品參賽，決審出金賞、銀賞、銅賞、優選獎及集保人氣獎等作品共11件。

這次得獎作品，已布展於金車文藝中心承德館展出，展出期間為即日起至2025年1月12日，誠摯歡迎社會大眾蒞臨欣賞。

「2024集保藝術賞」得獎名單