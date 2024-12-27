今天全台雨最多入夜急凍 吳聖宇曝最冷時間點探8度低溫
今天晚間將開始顯著轉冷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，在此之前將會有些中層的水氣要通過台灣，主要是順著中層太平洋高壓邊緣過來的水氣，預報看來各地都會有降雨機會。
他說，水氣沒有像日前帕布颱風外圍雲層那麼多，還是要注意降雨情況，昨晚起各地慢慢開始下雨，今天白天降雨最多，今晚之後降雨減少，又會縮減回到迎風面地區。
同時溫度也要開始明顯轉冷，吳聖宇說，周末期間水氣會愈來愈少，天氣愈來愈好，溫度也愈來愈低。明天晚間到周日清晨會是溫度最低的時間點，中北部、東北部空曠地區配合輻射冷卻作用，低溫可能降到8度上下，市區低溫預估也只有在10至12度左右。周日全天還是偏冷，要等到下周一白天起溫度才會回升上來。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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