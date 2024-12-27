愈晚愈濕冷 吳德榮：首波強烈冷氣團明挾乾空氣 探6度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天南海有中層雲移入台灣，北部、東半部地區及中南部山區偶有局部短暫雨，中南部平地亦有零星飄小雨的機率。冷空氣南下、氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷。

他說，明天至下周一入冬以來首波強烈大陸冷氣團挾乾空氣南下，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。屆時應注意中央氣象署的低溫特報，年長者及有心血管疾病患者，更要注意保暖。

跨年、元旦天氣，吳德榮表示，下周二、周三東北風略增強，西半部仍晴朗穩定、大台北東側多雲，跨年夜活動不受影響；東半部水氣稍增、偶有局部短暫雨的機率，迎曙光大致尚可，部分地區受干擾。跨年、元旦冷氣團已減弱，但早晚氣溫仍偏低，戶外活動要注意保暖。

他說，下周四起另一波冷空氣，各國模擬已大幅調弱，大約以東北季風等級的機率為最高，但轉變的時間及強度仍有明顯差異，應持續觀察模式調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。