強烈冷氣團周末報到全台都很寒冷 跨年夜偏涼3地區有雨

今天冷空氣進一步增強，中央氣象署表示，為強烈大陸冷氣團等級，同時受到南方雲系影響，各地天氣轉冷、轉溼，各地都有降雨的可能。基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區陰雨的情況較長，其餘地區則是雲多、局部區域不時偶有飄雨或一陣小雨，雨勢不大，仍建議攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象署表示，今天清晨各地低溫約14至16度，感受偏冷，白天高溫除北部降溫外，中南部、花東地區也會感受到轉涼，北部高溫下降至16、17度，其餘地區也來到20度左右；離島全天氣溫，澎湖15至18度，金門12至16度，馬祖12至14度。

至於高山降雪機率，氣象署表示，今天至明天清晨若溫度與水氣配合，中部以北海拔3500公尺以上高山有路面結冰及降雪的機率。

明天、周日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷；氣象署表示，周六是水氣逐漸減少的過程，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週日環境更乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

周末溫度方面，北部、東北部11至15度，中部12至19度，南部12至21度，東部13至17度，東南部15至18度；澎湖14至16度，金門11至15度，馬祖9至11度。氣象署表示，周日清晨輻射冷卻及冷空氣雙重影響，部分區域可能更低，須注意低於10度低溫之表現，留意氣象署低溫特報。

氣象署表示，周日、下周一輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，周日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，溫度逐漸回升，日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周二跨年，氣象署說，東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，下周三元旦、下周四東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，下周四南部地區也有零星降雨機率。

下周五東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，下個周末東北季風稍減弱，氣溫稍回升；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周二跨年夜天氣，東北季風稍增強，入夜後偏涼，中部以北及東北部低溫約13至14度左右，南部及花東15至17度，外出活動可加件外套以免著涼；天氣方面，以迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其餘地區雲量也稍增多，後期預報仍有不確定性，留意最新預報資訊。