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80歲免巴氏量表若上路 家總憂16萬健康長者搶外籍看護

聯合報／ 記者李青縈沈能元葉冠妤／台北報導
立法院擬今天審查「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍家庭看護工。本報資料照片
立法院擬今天審查「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍家庭看護工。本報資料照片

國民黨立委提出就業服務法修正草案，擬開放八十歲以上長者免評巴氏量表即可申請外籍看護，此案將於今天立法院會拚三讀。家庭照顧者關懷總會呼籲停止修法，新政策若上路將引發「搶工大戰」，將有十六萬名健康長者爭搶外籍看護。

家總秘書長陳景寧表示，這些長者的照顧工作相對輕鬆，外籍看護恐走向「家事工化」，讓真正有照顧需求的重症、失能家庭照顧者，反而成為政策下最弱勢的族群。若修法開放，可說殺雞用牛刀，更造成另一個更大的系統性危機。

台灣勞工陣線發聲明，強調若以年齡、疾病而非以實際照顧需求作為聘僱外看資格，不僅將長照推向家庭化、市場化的深淵，更勢必對衝擊國內長照人員、中高齡就業機會，呼籲懸崖勒馬。

家總評估，目前八十歲以上人口約九十一萬，扣除住長照機構點四點六萬、使用長照二點○廿七萬人、已聘僱外籍看護六點五萬人，推估新增五十三萬健康長者具備資格，若以其中一至三成想聘外籍看護推估，台灣每年增加外籍看護人數五點三至十五點九萬人。

陳景寧也指出，巴氏量表是落後的評估量表，但為申請外籍看護，家屬必須推著失能、失智的家人到醫院，且容易引發民眾與醫師衝突、糾紛及不必要的緊張關係。她支持廢除擾民的巴氏量表，改以長照的「照顧管理評估量表（CMS）」，由民眾申請長照二點○到宅評估。

社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表示，讓巴氏量表回歸診斷證明文件而非申請照護人力之用，讓醫者不必承擔開立量表的壓力與後果；八十歲長者免評則需配套，包含由長照經費補助照顧重症失能的看護工、重症雇主免繳就業安定費等，讓長者聘僱看護不受侵害與政府限制。

失能雇主協會則認為，若修法可能引起搶工疑慮，就應合理調整聘僱政策，持續推動長照體系改革，確保每位長者獲得應有的尊重與照顧。反對就服法修法並不能減少長照悲歌。

截至今年十一月底，國內家庭看護工人數為廿二點七萬人，平均每年增加約一萬名。

外籍看護 巴氏量表 長照

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