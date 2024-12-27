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65歲免健保費？藍黨團也分歧
立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，六十五歲以上所得稅級距百分之廿以下者，健保費全由政府補助。衛福部長邱泰源表示，多數長者免繳保費，形同加重廿到六十五歲受薪階級負擔。五大醫界團體、醫改會也反對，擔心深化世代對立，影響健保永續。
據了解，國民黨立委內部群組也熱烈討論此案，不少藍委認為六十五歲以上、所得稅率級距未達廿％的長輩不用繳健保費，一次放寬太多人，恐真的無法跟青壯選民做交代，不過黨團尚未定調，預計今日黨團大會上再凝聚共識。
此案引起各界關切，醫改會執行長林雅惠指出，若修法通過，六十五歲以上免繳保費比率從近百分之五增至八成三，費用從廿億元增至三六六億元。換算為月薪，免繳保費長者所得為受薪勞工薪資中位數一點○八到二點四三倍，並非顯著有財務困境的族群。
台灣醫院協會、醫師公會全聯會、護理師護士全聯會、台灣醫務管理學會、台灣私立醫療院所協會共五大醫事團體也發表聯合聲明，強烈反對修法。台灣醫管學會理事長洪子仁說，健保收入近七成來自青壯年人口繳付的薪資所得，免除長者繳納保費，將衝擊現役青壯年人口負擔。
「我國政府對於低收入或經濟困難者，已有社會福利補助保費。」洪子仁表示，中央若再補助三五○億元為長者繳交健保費，將嚴重排擠其他預算支出，對醫療本業投資更無實質效益，建議財劃法修法時，應設計機制，將補助低收入戶長者健保費相關資源，交由地方政府分配。
行政院長卓榮泰昨天指出，此案修法若通過，以本年度六十五歲歲以上長者估算，約有四百六十七萬人，需增加中央政府三八四億元支出，行政院無法承受，也難以同意之外，修法也未指出彌補資金來源，並提醒衛福部據理力爭。
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