2期空汙防制 中南部6縣市今年未達標

受到降雨天數多、弱風情況少等因素，今年各項空汙汙染物濃度均下降，不過細看各縣市，嘉義縣市、雲林、高雄、南投、台南等六縣市，ＰＭ二點五濃度落在十六點七至十七點六微克間，均未達到第二期空汙防制方案設定中南部今年度十六點五微克的目標。

環境部表示，第二期空氣汙染防制方案（二○二四年至二○二七年）全國細懸浮微粒（ＰＭ二點五）將在二○二七年達到十三μg/m3的目標。不過環團認為，中南部有些縣市連今年目標都未達成，ＰＭ二點五年均值目標太寬鬆，應向今年九月修正的十二μg/m3為目標，並自明年元月起同步修正加嚴。

環境部昨公布今年度空氣品質監測與空汙治理結果，截至今年十一月底，ＰＭ二點五年平均濃度為十二點五μg/m3，相較去年十三點七μg/m3改善，除了各項空氣污染防制策略奏效，加上今年下半年降雨日數及降雨量增加，弱風比率減少，更有利於微粒的洗除及擴散。此外，硫氧化物、氮氧化物等，降幅也有超過百分之十，臭氧部分降幅較低，僅百分之三。

環境部大氣環境司長張順欽表示，受到中南部地形影響，擴散條件本身就不佳，加上裸露地表面積較大，易揚塵、有固定汙染源排放等，導致未達標，會督促縣市政府加強改善。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，環境部今年九月底公告新版空氣品質標準，ＰＭ二點五年平均由原本十五μg/m3加嚴至十二μg/m3，結果二期目標卻是十三μg/m3，二期防制計畫改善目標應同步修正與現行法定目標一致，否則是歧視中南部。

趙慧琳說，中南部有些縣市連今年的十六點五μg/m3目標都沒有達到，麥寮電廠今年六月原本應該讓一號機組如期退場，但卻得以延役發電，環境部的二期空氣汙染防制方案也對煤電加速退場隻字不提，環境部應直球對決經濟部，針對其管轄的煤電和鋼鐵石化等高汙染產業揮重拳，不要繼續當經濟部的小弟。

環境權保障基金會氣候變遷暨公正轉型部主任林彥廷表示，美國基於人體健康研究的證據，已將ＰＭ二點五年均值加嚴到九μg/m3，希望國內的標準明年也能以九μg/m3來訂定，美國可以做到，沒道理台灣做不到。