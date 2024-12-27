張榮發基金會 三獲藝術教育貢獻獎

張榮發基金會昨天第三次獲教育部頒贈「藝術教育貢獻獎」，獲獎事蹟包括獨立營運長榮交響樂團廿三年，並自辦大型音樂會邀公益團體三點三萬人次免費聆聽、建置超過百萬點閱率的「長榮好古典」YT頻道、自一九八五年起提供獎助學金給全台藝術科系學生，明年更禮聘世界級指揮家梵志登出任駐團藝術家。

張榮發基金會執行長鍾德美昨天代表受獎時表示，感謝教育部及評審委員的肯定，每一張在長榮海事博物館、長榮交響樂團、藝術季、城鄉學校乃至各項藝文公益活動中出現的臉孔，共同分享多元藝術的美好，都是極其珍貴的。

張榮發基金會表示，同樣隸屬該會的長榮海事博物館，設館十六年以來，致力弘揚海洋文化、藝術，招待全台六三○所、近四萬名師生免費參觀，並連續十一年舉辦「全台國民小學暨幼兒園海洋繪畫比賽」，多元推廣海洋教育，每年藝術季也免費開放給各界參觀。

張榮發基金會也提到，「張榮發基金會藝術季」全力打造公益舞台，自二○一九年累積十三萬人次參與，推出音樂會、芭蕾、講座等近百場藝文活動，也長期挹注偏鄉各項藝文資源，包括贊助全台一○六所小學推動多元藝文課程，推出「張榮發基金會小劇場」校巡五十所小學，去年「藝術好好玩」邀請新北市逾二點五萬名學生欣賞戲劇演出。