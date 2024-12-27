10公分肌瘤造成頻尿 台大新療法免動刀

47歲韋女士去年健檢發現5公分子宮肌瘤，後續肌瘤增大至7公分，到台大醫院接受磁振造影檢測，肌瘤再擴大至10公分。在醫師建議下，她接受高強度聚焦超音波治療，經過半年追蹤，肌瘤體積顯著縮小至僅剩25%。她表示，治療當天即出院，隨腫瘤消融，早晨強烈尿意症狀明顯改善。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰說，4分之1女性終其一生罹患子宮肌瘤，常見症狀包括經痛、經血過多、頻尿及疼痛等，影響女性生活甚鉅。過去多以手術治療，恢復時間3至5天，高強度聚焦超音波治療則具無傷口、迅速方便、併發症少等優勢，但病友必須自費，費用約20至25萬元。

韋女士治療後，除症狀改善，肌瘤體積也縮小75%。台大醫院影像醫學部主治醫師莊博涵說，高強度聚焦超音波原理，類似以放大鏡聚焦太陽光，可將能量集中於病灶處，將肌瘤溫度提升到攝氏65度以上，術後肌瘤會隨時間崩解消融。該技術可處理腫瘤大小為3至10公分，治療時間約1至3小時，門診治療完成後，當天即可出院。

莊博涵說，高強度聚焦超音波治療，應配合磁振造影、溫度監控，可避免正常組織升溫，確保超音波能量集中於病灶處，取得最佳治療效果，腫瘤愈大病人所需治療時間愈久，考量治療過程必須趴臥，可分成2次治療，腫瘤較小病人，採一次治療即可。

另一名40歲女性罹患子宮肌腺症，自青春期開始即受劇烈經痛所苦，每次月經都必須吃許多止痛藥。莊博涵指出，該病人合併有骨盆腔壓迫感、頻尿，治療後半年肌瘤體積縮小，月經來臨時也不用再服用止痛藥。

台大醫院影像醫學部3月8日啟用「高強度聚焦超音波（神波刀）」治療中心，至今已為4位病患進行5次治療。陳世杰說，高強度聚焦超音波可用於子宮肌瘤治療外，食藥署也核可用於腹腔內軟組織腫塊、骨轉移癌症等治療，臨床研究則發現，這類能量治療也可用於乳癌、特定脊椎疾病等治療，應用範圍愈來愈廣。