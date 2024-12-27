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住院整合照護試辦 遭批涵蓋率太低

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

衛福部健保署「住院整合照護試辦計畫」推動三年，由健保支付醫院每天七五○點，讓護佐人員與護理師共同照顧病人，民眾最多負擔每天一○五○元，低於聘僱全天看護的二千多元。但民團呼籲，目前全國試辦病床僅占急性病床百分之七點一，衛福部應速推動，期三年內達到涵蓋率百分之百。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，「住院整合照護試辦計畫」預算從一一一年的三億元，今年增為五點六億元，醫院家數自四十家增至一一一家，試辦床數從二八四七張增至五三七六張，然而試辦病床涵蓋率從百分之三點七增至七點一，推動進度緩慢。

家總分析，各縣市涵蓋率以金門縣最高，占百分之卅四點五，其次為南投縣百分之廿二點八、嘉義市為百分之十八點一。

陳景寧說，六都涵蓋率皆不到一成，以高雄市百分之三點三最低，台北市為百分之四點四、桃園市百分之四點六分居倒數二、三名，凸顯人口較多縣市尋找健保補助住院看護更為困難。

依醫院統計，醫學中心試辦病床涵蓋率，以萬芳醫院最高，占百分之卅五點六、台北慈濟百分之十，其他醫院皆低於一成；台北長庚、國泰醫院、中山附醫、成大附醫、高雄榮總、高雄義大等六家醫學中心未加入試辦計畫。

健保署 衛福部 醫學中心

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