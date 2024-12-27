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糖友用「瘦瘦針」 護腎免截肢風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師陳天心表示，患者使用腸泌素時，應在醫師跟藥師衛教下使用。記者廖靜清／攝影
醫師陳天心表示，患者使用腸泌素時，應在醫師跟藥師衛教下使用。記者廖靜清／攝影

62歲張先生罹患糖尿病27年，40歲時合併高血壓，接著腎功能緩慢惡化，近年慢性腎病進入第四期，體內毒素堆積，合併周邊血管狹窄導致足部傷口出現。經過基隆長庚醫療團隊評估後，使用腸泌素（又稱瘦瘦針）控制血糖，治療半年後，腎臟功能穩定，糖化血色素下降到7.5%。

基隆長庚醫院心臟電生理與心律不整醫學科醫師陳天心表示，糖尿病有許多併發症，包括視網膜病變、腎病變、神經病變、腦血管疾病、心血管疾病、周邊血管疾病及新陳代謝疾病等。患者最害怕血糖過高造成血管壁發炎及受損，當血管管徑愈來愈狹窄，容易造成下肢動脈阻塞，一旦發生足部潰瘍，恐面臨截肢。

陳天心說，口服抗糖尿病藥物通常可穩定控制數年，但是張先生病史長，併發心臟病、腎臟病及其他慢性病，換過4、5種藥物，尤其慢性腎病進展到第四期，經評估可進行腸泌素治療，使用半年後，血糖、糖化血色素、腎絲球過濾率等數值都下降。

腸泌素是近年控制血糖、具減重作用的熱門藥物，糖尿病患還可以減少腦中風、心肌梗塞等發生。陳天心指出，腸泌素有助於改善糖尿病引起的尿蛋白，可保護腎臟。

依健保署統計，台灣罹患糖尿病人數突破250萬大關，若未及早控制血糖，恐引發各種併發症。陳天心說，在長庚資料庫收集的8922位糖尿病合併慢性腎病人中，發現使用腸泌素可減少28%的腎臟功能惡化，減少26%因血管阻塞引起的截肢或手術；雖然 糖尿病患罹患心肌梗塞跟腦中風比率並未明顯減少，但使用腸泌素的病人減少死亡率29%；另外，減少平均2公斤的體重，減少1.6%糖化血色素。

陳天心強調，腸泌素在糖尿病合併慢性腎病的病人合併使用時，可保護肢體血管避免截肢，並減少腎臟功能惡化跟死亡率，同時有減重的效果。不過使用腸泌素時，有些患者會出現腸胃道副作用，包括惡心、腹脹、嘔吐甚至便祕，建議應在醫師跟藥師衛教下使用。

死亡率 糖尿病 腎臟病

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