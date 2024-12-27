健康你我他／霸道愛裝可憐 騙走師奶芳心

小黑狗狗是一隻愛裝可憐但個性霸道的黑色中華田園犬，他的缺點族繁不及備載，愛欺負花貓妹妹，優點是擁有一張文靜時憂鬱眼神如梁朝偉，開心時笑容陽光似彭于晏。他靠著這張臉蛋在江湖上走跳，足跡遍布全台灣，從淡水河到愛河、基隆嶼到蘭嶼、象山到水社大山，騙走了不少師奶跟少女的肉乾與芳心。

小黑也十分愛玩，最愛去的地方是山裡，滾牛糞、聞蜥蜴，總能找到各種樂子。為了小黑身心健全發展，人類得定期安排帶他出遊。小黑出遊不能馬虎，他易餓，零食袋、撿便袋要先備好；他愛跑，乾淨的飲水跟摺疊水碗不能忘；他喜鑽草堆，怕跳蚤、怪蟲上身，防蟲背心要穿，防蟲噴霧更得噴好噴滿。

小黑另個怪癖，是比較喜歡女生。今年八月某日清晨在七星山頂，一位男性登山客見小黑可愛，詢問人類「可以借你們的狗拍張照嗎？」人類應許，山友笑瞇瞇說「我先跟他玩一下」，孰料手剛靠近狗頭，小黑即刻狂吠，警告男賓止步，嚇得山友說「他好凶喔，那不要了」，場面尷尬。但小黑去海邊，卻常尾隨比基尼女孩狂搖尾巴，無節操可言。

伺候小黑彷彿伺候公子哥，但狗生短短數十載，人類慶幸並珍惜這份相遇、相知與相伴，謝謝小黑配合人類的分離焦慮，願意陪著上山下海，或許他其實比較喜歡賴在家啃雞腿睡覺也說不定。