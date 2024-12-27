快訊

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／霸道愛裝可憐 騙走師奶芳心

聯合報／ 文／張天妮（新北新店）
小黑狗狗是一隻愛裝可憐但個性霸道的黑色中華田園犬。圖／張天妮提供
小黑狗狗是一隻愛裝可憐但個性霸道的黑色中華田園犬。圖／張天妮提供

小黑狗狗是一隻愛裝可憐但個性霸道的黑色中華田園犬，他的缺點族繁不及備載，愛欺負花貓妹妹，優點是擁有一張文靜時憂鬱眼神如梁朝偉，開心時笑容陽光似彭于晏。他靠著這張臉蛋在江湖上走跳，足跡遍布全台灣，從淡水河到愛河、基隆嶼到蘭嶼、象山到水社大山，騙走了不少師奶跟少女的肉乾與芳心。

小黑也十分愛玩，最愛去的地方是山裡，滾牛糞、聞蜥蜴，總能找到各種樂子。為了小黑身心健全發展，人類得定期安排帶他出遊。小黑出遊不能馬虎，他易餓，零食袋、撿便袋要先備好；他愛跑，乾淨的飲水跟摺疊水碗不能忘；他喜鑽草堆，怕跳蚤、怪蟲上身，防蟲背心要穿，防蟲噴霧更得噴好噴滿。

小黑另個怪癖，是比較喜歡女生。今年八月某日清晨在七星山頂，一位男性登山客見小黑可愛，詢問人類「可以借你們的狗拍張照嗎？」人類應許，山友笑瞇瞇說「我先跟他玩一下」，孰料手剛靠近狗頭，小黑即刻狂吠，警告男賓止步，嚇得山友說「他好凶喔，那不要了」，場面尷尬。但小黑去海邊，卻常尾隨比基尼女孩狂搖尾巴，無節操可言。

伺候小黑彷彿伺候公子哥，但狗生短短數十載，人類慶幸並珍惜這份相遇、相知與相伴，謝謝小黑配合人類的分離焦慮，願意陪著上山下海，或許他其實比較喜歡賴在家啃雞腿睡覺也說不定。

基隆嶼 山友 淡水河

延伸閱讀

陸爆「人類間質肺炎病毒」致死率恐達43％ 醫憂1事：需格外注意

墾丁國家公園成立41周年 新書發表一窺史前人類生活

覺得人類「愈來愈笨」？OECD新研究：你是對的

又有新病毒？人類偏肺病毒、蘋果病、黴漿菌肺炎比一比，症狀都很像怎分辨？

相關新聞

65歲免健保費？藍黨團也分歧

立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，六十五歲以上所得稅級距百分之廿以下者，健保費全由政府補助。衛福部長邱泰源表示，多...

80歲免巴氏量表若上路 家總憂16萬健康長者搶外籍看護

國民黨立委提出就業服務法修正草案，擬開放八十歲以上長者免評巴氏量表即可申請外籍看護，此案將於今天立法院會拚三讀。家庭照顧...

陸爆「人類間質肺炎病毒」致死率恐達43％ 醫憂1事：需格外注意

中國大陸疾控中心近期指出，入冬後，罹患人類間質肺炎病毒（hMPV）人數增加，大陸醫師指出，該病毒引起的死亡率高達43％。...

2期空汙防制 中南部6縣市今年未達標

受到降雨天數多、弱風情況少等因素，今年各項空汙汙染物濃度均下降，不過細看各縣市，嘉義縣市、雲林、高雄、南投、台南等六縣市...

鼓勵國人收養 學者：可借鏡國外減稅、補貼、育嬰假政策加持

近年收出養兒童風氣雖然提高，但願從國外遠道而來收養兒童的人，卻比國內「自己人」來得多，學者直言，這是警訊，國內對收養的支...

愛的接力！10歲寄養童蕾蕾將出養到美國

10歲女孩「蕾蕾」曾患急性白血病，嬰兒時期一路住院長達5年，她右耳失聰，5年前進到「類家庭」，由7旬夫婦蘇雲霖、蘇黃根葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。