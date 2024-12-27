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健康主題館／破解168斷食迷思 健康減重不復胖

聯合報／ 陳珮蓉╱台大醫院營養室主任
168斷食並非人人適合，腸胃功能不好者、高血脂、高血糖等患者要避免斷食。圖／123RF
168斷食並非人人適合，腸胃功能不好者、高血脂、高血糖等患者要避免斷食。圖／123RF

現代人愈來愈重視身形與健康兼顧，「168斷食瘦身法」因為簡單易行成為一股流行趨勢，但並非每個人都適合採行，168斷食僅適合短期使用，一般建議使用3至6個月，就應回歸正常均衡飲食。若是腸胃功能不好者、有高血脂、高血糖等慢性病者，則最好避免斷食，以免影響健康。

斷食減肥法，主要有「隔日斷食」、「周斷2日」、「落日斷食」等三種模式。根據研究顯示，這三種斷食法效果差異不大，建議每個人可依據自己作息和飲食習慣選擇適合模式。

建議晚餐斷食 效果較好

168斷食雖然能減少20%至30%的熱量有助減重，但以下情況的人需要注意：一是不耐餓者，在斷食結束後會進食過多，容易失敗。二是作息不規律或常熬夜、晚睡者，若選擇斷早餐，總熱量減少效果有限，建議最好選擇斷晚餐，並將斷食時段設定在食量大的那一餐，就會提升減重效果。

研究顯示，168斷食減重效果最佳的族群是三餐定量又量少，且早餐和晚餐提早吃的人，降低體脂最明顯。若不想斷食者，也可以提早用餐，並且減少高糖多油食物，才能維持代謝健康。

168斷食的好處是執行簡單，無需專人協助，親友若知道你正在施行168斷食，也會減少邀約聚餐。但缺點是若無正確營養知識，而導致減到一定比例的肌肉，反而會使體脂肪比例變高，一旦恢復飲食更可能復胖，甚至提高罹患慢性病風險。許多試過168斷食復胖的民眾，最後還得尋求營養師協助，學習均衡營養來穩定體重。

多喝水吃蔬菜  減少便祕

臨床觀察顯示，使用168斷食法的人多為體重過重、愛吃肉及精緻食物、不愛吃蔬果者。不過，斷食後因進食減少，蔬菜攝取量降低，腸道蠕動變少，較易有便祕的情形。因此，建議在168斷食期間，更需要多喝水、多吃蔬菜，才能減少便祕的發生。

168斷食減重的重點，在於減少高糖、高油等高熱量飲食，並搭配規律運動及健康生活方式。此外，168斷食可作為應酬前後調整飲食的方式，但長期減重仍需靠均衡飲食。

168斷食 不是人人適合

168斷食並非人人適合，腸胃功能不好者、高血脂、高血糖等患者要避免斷食；原本作息不規律，習慣睡到中午者，減重的效果也有限。高齡族群則應該攝食正常三餐，吸收足夠營養，避免採斷食瘦身。

3大斷食減肥法

1隔日斷食：在正常飲食的隔日，僅吃一餐或一餐分2至3次進食。

2周斷2日：一周內選兩天斷食，不限定要連續兩天或周末。

3落日斷食：在4至10小時內吃完一天內的餐食，但一般人會採用8小時內進食、16小時不進食的方式，也就是所謂的「168斷食」。

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