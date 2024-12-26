2024健康好食力癌症論壇 韓柏檉以量子糾纏談罹癌因果

2024「健康好食力」癌症論壇於12月21日舉行，由10位醫師、教授、專家與癌症存活者現身說法，包括抗癌十六年建同文教基金會營運長、北醫名譽教授韓柏檉。立法委員邱議瑩也來到現場，曾走過抗癌之路的她以過來人身分鼓勵癌友們，眼前的「失去」，只是當下「失去」，老天會以另外一種方式讓我們「得到」。

2024「健康好食力」癌症論壇由建同文教基金會、陶聲洋防癌基金會、臺北醫學大學公共衛生學院主辦；中華民國頭頸愛懷協會、癌康網、慷碩生醫有限公司協辦。12月21日是冬至，當天天氣寒冷，但北醫杏春樓展演廳中， 400多位癌友、家屬及關心健康的民眾齊聚一堂，充滿熱情與暖意。

論壇主軸是「好好吃飯、開開心心」，提供癌友許多生活中可實踐的方法與建議，韓柏檉指出，活動後主辦單位收到近百則回饋，句句都是平時說不出的苦，終於能在當天被理解、被支持的感動。

韓柏檉分享民眾回饋：「我在罹癌後，常常有孤獨寂寞與落寞感，死神的陰影常常讓我驚醒，癌症化療真的很痛苦，一路都有你們陪伴，就像明燈，讓癌友更有信心活下去」、「每個講師的專業跟分享的內容之豐富，超出罹癌以後參加過的任何一個講座，不禁對基金會如此豐富及嚴謹的安排非常的感謝與服。」、「有受關愛、被照顧的感覺，終於有人懂我，不再被視為異類，被認同、被接受，回到正常生活的感覺。」

陳光耀介紹無創治療方式，例如電腦刀等。針對癌友口乾、潰瘍，雙和醫院牙周病科主治醫師張維仁說明保健方法。韓柏檉在論壇引導大家，從身心走到靈性的啟發，配合量子糾纏理論，說明罹癌與因果的可能關係，讓癌友耳目一新。慷碩生醫董事長陳碧華有感於癌友口腔不適，無法好好吃飯導致營養不良之苦，贊助防護噴劑與漱口水。