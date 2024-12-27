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鼓勵國人收養 學者：可借鏡國外減稅、補貼、育嬰假政策加持

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北報導

近年收出養兒童風氣雖然提高，但願從國外遠道而來收養兒童的人，卻比國內「自己人」來得多，學者直言，這是警訊，國內對收養的支持及鼓勵不足，可借鏡國外透過減稅、經濟補貼及育嬰假等，帶動收養風氣。

衛福部社家署統計，去年完成202件未成年兒少非血緣收出養，國內102件、國外100件，今年1至6月已有112件，國外66件高於國內46件。

天主教福利會執行收出養任務40年，出養到國外案例以美國占最多，其次是荷蘭、瑞典，也努力維護手足共同收養原則，曾完成3兄妹、4兄妹一起出養到美國同一家庭的超級任務。

收出養服務中心主任楊淑宜分析，國內收養人偏好3歲以下孩子，若孩子本身有健康問題或原生父母有特殊背景，將增加在國內出養難度，媒合國外收養人成為重要途徑，「不少養父母支持孩子回台灣尋根，胸襟讓人感動」。

曾有一名未滿1歲便出養到荷蘭的毒寶寶，青少年階段在養父母陪伴下來台尋親，社工居間安排下到監獄辦理會客，母女倆透過社工翻譯交談，會面後，生母認為當初出養孩子的選擇是正確的，孩子也理解媽媽當時有困難。

「出養孩子是國家的事，不是個人的事。」師大社工系兼任副教授賴月蜜說，政府應思考制度是否對國內收養人支持不夠；瑞典做法值得台灣借鏡，不論多大的孩子出養到瑞典都視為剛出生，收養父母可申請最長480天育嬰假，讓收養父母有足夠時間好好照顧孩子。

收出養 收養 父母

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