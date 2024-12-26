冬天攝護腺「不會變更肥大」 醫揭頻尿、排尿困難原因

一連多天氣溫偏低，許多人感覺排尿次數變多，醫師表示，冬天由於流汗量減少、骨盆底肌肉張力較強，造成膀胱不自主收縮，容易導致頻尿，建議可「適度憋尿」讓膀胱盡量維持約「七分滿」情況下再去排尿，更有利健康。

書田診所泌尿科主治醫師陳鵬說，排尿異常症狀的危險因子，包括有攝護腺肥大家族病史，以及年紀大、糖尿病、尿路感染等；天冷則會刺激人體內分泌，常見原因包括流汗量變少，因此水分多從尿液排出，造成上廁所次數變多，也會讓骨盆底肌肉張力變得較強，影響膀胱不自主收縮，導致尿路阻塞相關的症狀更明顯，出現頻尿等異狀，但這與攝護腺變得更肥大無關。

為何冬天人體會有類似攝護腺肥大的情況？中山顧家泌尿科診所醫師施冠偉解釋，平時人體排出水份的機制包括呼吸、排汗、排尿、排便，冬天時當排汗變少，人體為了保持內分泌機制平衡，會讓排尿次數增加，此時若有攝護腺腫大，也容易導致「好像症狀變更嚴重」的感覺。

施冠偉說，當天冷過度進補活血食物，或含酒精的薑母鴨、羊肉爐等，也容易誘發攝護腺發炎腫脹，若服用感冒藥成份含組織胺，會導致排尿困難，甚至尿不出來的情況，而感冒藥成份含麻黃鹼，則會增加排尿次數。

另，林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦在臉書表示，在門診常要教導病人學習憋尿，不要一有尿意就去排尿，也以「滿的牙膏比較好擠，還是快用完的牙膏比較好擠」為例，提醒高頻率的排尿次數會增加膀胱負擔，宜盡量讓膀胱維持約「七分滿」的情況再排尿，更有利於健康。

陳鵬說，對頻尿病患也會建議適度練習憋尿，「臨床上評估尿路動力學檢查，也都是在7至8分滿的時候，請病人排尿。」