快訊

應曉薇遭求處16年 昔一線小生爆私下對話：她已被盯上

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

冬天攝護腺「不會變更肥大」 醫揭頻尿、排尿困難原因

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
醫師表示，冬天由於流汗量減少、骨盆底肌肉張力較強，造成膀胱不自主收縮，容易導致頻尿，建議可「適度憋尿」讓膀胱盡量維持約「七分滿」情況下再去排尿，更有利健康。示意圖／ingimage
醫師表示，冬天由於流汗量減少、骨盆底肌肉張力較強，造成膀胱不自主收縮，容易導致頻尿，建議可「適度憋尿」讓膀胱盡量維持約「七分滿」情況下再去排尿，更有利健康。示意圖／ingimage

一連多天氣溫偏低，許多人感覺排尿次數變多，醫師表示，冬天由於流汗量減少、骨盆底肌肉張力較強，造成膀胱不自主收縮，容易導致頻尿，建議可「適度憋尿」讓膀胱盡量維持約「七分滿」情況下再去排尿，更有利健康。

書田診所泌尿科主治醫師陳鵬說，排尿異常症狀的危險因子，包括有攝護腺肥大家族病史，以及年紀大、糖尿病、尿路感染等；天冷則會刺激人體內分泌，常見原因包括流汗量變少，因此水分多從尿液排出，造成上廁所次數變多，也會讓骨盆底肌肉張力變得較強，影響膀胱不自主收縮，導致尿路阻塞相關的症狀更明顯，出現頻尿等異狀，但這與攝護腺變得更肥大無關。

為何冬天人體會有類似攝護腺肥大的情況？中山顧家泌尿科診所醫師施冠偉解釋，平時人體排出水份的機制包括呼吸、排汗、排尿、排便，冬天時當排汗變少，人體為了保持內分泌機制平衡，會讓排尿次數增加，此時若有攝護腺腫大，也容易導致「好像症狀變更嚴重」的感覺。

施冠偉說，當天冷過度進補活血食物，或含酒精的薑母鴨、羊肉爐等，也容易誘發攝護腺發炎腫脹，若服用感冒藥成份含組織胺，會導致排尿困難，甚至尿不出來的情況，而感冒藥成份含麻黃鹼，則會增加排尿次數。

另，林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦在臉書表示，在門診常要教導病人學習憋尿，不要一有尿意就去排尿，也以「滿的牙膏比較好擠，還是快用完的牙膏比較好擠」為例，提醒高頻率的排尿次數會增加膀胱負擔，宜盡量讓膀胱維持約「七分滿」的情況再排尿，更有利於健康。

陳鵬說，對頻尿病患也會建議適度練習憋尿，「臨床上評估尿路動力學檢查，也都是在7至8分滿的時候，請病人排尿。」

泌尿科 醫師 頻尿

延伸閱讀

47歲男腎水腫「逾2公分結石」 醫揭1病男多於女、易復發

排尿困難8年多 微創攝護腺水刀手術解除老翁困擾

冬天一直有尿意好困擾！醫師曝超過這次數為「頻尿」6招能有效改善

長者有「老人味」？醫生拆解成因 教4招減少異味提升生活品質

相關新聞

陸爆「人類間質肺炎病毒」致死率恐達43％ 醫憂1事：需格外注意

中國大陸疾控中心近期指出，入冬後，罹患人類間質肺炎病毒（hMPV）人數增加，大陸醫師指出，該病毒引起的死亡率高達43％。...

低溫有感！首波強烈大陸冷氣團來襲 3500公尺高山有望下雪

今年入冬首波強烈大陸冷氣團明天南下，中央氣象署預報員官欣平表示，今晚至明天水氣增多，且各地降溫明眼，轉為濕冷的天氣型態，...

2027年PM2.5年均值目標13微克 環團批太寬鬆：別當經濟部小弟

每年年末環境部都會公布年度空氣品質監與空汙治理結果，根據環境部統計，近5年各項空汙汙染物濃度均呈現下降趨勢，也指出第二期...

最大震度4級！花蓮發生規模5.2地震 17縣市有感

今天下午4時10分發生有感地震，台北市預估震度2級，詳細情況待中央氣象署報告。

長者免繳健保費修法 卓揆稱難同意：將增384億支出

立法院預計明天三讀「老人福利法」修正草案，條文涉及65歲以上老人免繳健保費，行政院長卓榮泰直指，此舉將增加中央政府384...

冬天攝護腺「不會變更肥大」 醫揭頻尿、排尿困難原因

一連多天氣溫偏低，許多人感覺排尿次數變多，醫師表示，冬天由於流汗量減少、骨盆底肌肉張力較強，造成膀胱不自主收縮，容易導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。