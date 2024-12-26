陸爆「人類間質肺炎病毒」致死率恐達43％ 醫憂1事：需格外注意

中國大陸疾控中心近期指出，入冬後，罹患人類間質肺炎病毒（hMPV）人數增加，大陸醫師指出，該病毒引起的死亡率高達43％。各界討論人類間質肺炎病毒恐成下一個「新冠疫情」，北醫附醫胸腔內科專任主治醫師周百謙表示，大陸疫情以14歲以下孩童為主，將關注疫情是否蔓延至成人或其他城市，若疫情延燒，台灣就得嚴加戒備。

國內在2003年就發現人類間質肺炎病毒，周百謙表示，「人類間質肺炎病毒」在大陸稱為「人類偏肺病毒」，依文獻指出，該病毒2001年被發現，與新冠、流感病毒相同，都屬於RNA病毒，台灣在2003年發現國內有相關病例感染。

人類間質肺炎病毒主要感染的對象以14歲以下孩童為主，其餘包含免疫力低下、長期使用免疫製劑、氣管不佳等患者，主要的症狀表現在上下呼吸道，咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、全身痠痛等，過去文獻指出，人類間質肺炎病毒引起的死亡率為一％，但人類間質肺炎病毒屬於RNA病毒，同樣會隨著感染者增加而產生變異。

周百謙表示，大陸當地醫師指出，人類間質肺炎病毒死亡率高達43％，這是非常怵目驚心的數字，不過大陸的疫情揭露不像台灣透明，目前僅能參考，需要持續觀察大陸疫情發展。

人類間質肺炎病毒並沒有普遍使用的篩檢方式，不像新冠肺炎已有快篩試劑，人類間質肺炎病毒的篩檢試劑，相當少且特殊，若要辨識患者是否感染人類間質肺炎病毒，目前僅能透過PCR或病毒培養，但時間都非常冗長。

周百謙表示，不排除台灣已經有人類間質肺炎病毒的感染者，只是無法得知盛行率。他提醒，罹患人類間質肺炎病毒的患者，症狀通常比一般感冒還嚴重，常常病很久，另外，如果因感冒症狀就醫，支持療法並沒有辦法改善症狀，快篩也不是流感或新冠病毒，加上久咳不癒，應懷疑是人類間質肺炎病毒，需盡速再次就醫。

周百謙說，目前對付人類間質肺炎病毒並沒有抗病毒藥物，僅能給予支持性療法，但與流感或新冠不同的是，醫師若懷疑患者罹患人類間質肺炎病毒，可給予類固醇，幫助對抗病毒。

他提醒，對於人類間質肺炎病毒需高度警戒，台灣無法得知大陸疫情到底有多嚴重，如果春運期間，各地都爆發人類間質肺炎病毒疫情，台灣一定要格外注意，加上台灣國內社區仍有多種病毒正在流行，呼籲過年期間拜年，最好戴口罩，保持勤洗手習慣，高齡者也應盡速接種疫苗防範。