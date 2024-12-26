114年文化幣擴大發放對象 文化部長：能量快速成長的吉祥物

「文化幣對文化部來講是什麼......它滿像是一個能量快速成長的吉祥物。」文化部長李遠今天主持文化禮金啟動記者會，形容文化幣是「能量快速成長的吉祥物」，「這個吉祥物要快速長大，對我們對台灣的年輕人都有幫助。」他也對台下參加啟動記者會的國中生表示，「希望文化幣成為你的吉祥物，希望你們成為我們文化幣的大使。」

文化部113年起常態發給16-22歲青年每人1,200點文化幣，明（114）年除繼續發放外，特別推出試辦計畫，納入13-15歲國中生每人600點文化幣。行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠今日在啟動記者會宣布，114年文化禮金將在1月1日上午8點開放領用，鼓勵16-22歲及新加入的13-15歲青年，開啟新一年的文化體驗，以文化為青春預演。

記者會現場特別以漫畫、音樂、國片等年輕人喜愛的文化元素為主題，並播映青春愛情國片《夜校女生》、《命中註定那頭鵝》精彩預告片，以及首播《同學們！大膽的使用文化幣吧！》宣傳影片，向在場13-15歲國中生展示文化幣各種多元豐富的用法。《大嘻哈時代2》冠軍歌手阿跨面也帶來震撼演出，嗨翻全場。

鄭麗君表示，如同誠品閱讀報告所說，「文化幣帶領了無數青少年走進實體書店，催生了一個新世代閱讀者。」她特別提到「嘉惠學弟妹、回饋故里情」方案，鼓勵企業或個人可以一起加碼文化幣，支持自己的家鄉或母校，「我想率先響應，盡一點心意支持母校龍山國中」，期盼讓更多學弟妹共同享受豐富的文化藝術生活。

「文化幣像是能量快速成長的吉祥物」，文化部長李遠說，從疫情時候刺激藝文消費而開始的藝FUN券，到參考歐洲各國經驗在2023年，首年發放18-21歲的文化成年禮金，因為實施半年的成效良好，2024年開始常態化延伸發給16-22歲青年，明年則在行政院的強力支持下，將要開始13-15歲的試辦計畫。

「吉祥物的快速長大，對臺灣文化是有很大的幫助」，李遠說，因為消費會全部進入到出版、表演藝術、視覺藝術、國片等藝文產業，也讓原本可能經濟沒有那麼寬裕的青年，可以用文化幣買一本書、聽一場音樂會等各種藝文體驗，加上獨立書店2點送1點、青年席位、國片馬拉松、金馬套餐等優惠方案，文化幣消費也成為「一直滾動的遊戲，讓文化幣越用越多」。

文化部說明，出生日期在92年1月1日至98年12月31日的16-22歲青年，可領1,200點文化幣；99年1月1日至101年12月31日13-15歲青年，可領600點文化幣。領取者為具中華民國國籍或符合資格的外國人士。文化部特別提醒，13-15歲除了涵蓋國中生以外，甚至有些符合出生日期的國小六年級生也有領取資格。

自114年1月1日上午8點，符合資格的青年朋友即可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至114年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。