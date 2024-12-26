台北關今舉辦通關服務宣導 邀旅遊相關從業人員座談

為加強入出境旅客通關業務宣導，關務署台北關今天下午舉辦本年第4季通關服務宣導團活動，針對入境旅客攜帶菸酒自用限量規定、菸害防制法規範之加熱式菸品攜帶入境規定，以及生鮮蔬果等檢疫物規範加強宣導，同時說明洗錢防制物品線上預先申報系統。

台北關表示，本次通關服務宣導團活動在桃機第二航廈1樓1019會議室舉行，邀請領隊、導遊、航空公司及相關從業人員到場，針對旅客攜帶物品入境時的相關法規進行宣導，同時也即時回覆領隊、導遊提出帶團時曾遇過的各式疑難雜症。

台北關指出，洗錢防制法規定旅客出入境可攜帶新台幣10萬元現鈔、人民幣2萬元現鈔，以及總價等值1萬美元之外幣、香港或澳門發行之貨幣現鈔，超過限額規定者應向海關申報。除新台幣、外幣現鈔之規定外，旅客若攜帶鑽石、寶石及白金總價值如超過等值美幣2萬元者，應向國際貿易局申請輸出入許可證，並辦理報關手續，以免遭到沒入。