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台北關今舉辦通關服務宣導 邀旅遊相關從業人員座談

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台北關於活動中回覆領隊、導遊提出帶團時曾遇過的各式疑難雜症。記者黃仲明／攝影
台北關於活動中回覆領隊、導遊提出帶團時曾遇過的各式疑難雜症。記者黃仲明／攝影

為加強入出境旅客通關業務宣導，關務署台北關今天下午舉辦本年第4季通關服務宣導團活動，針對入境旅客攜帶菸酒自用限量規定、菸害防制法規範之加熱式菸品攜帶入境規定，以及生鮮蔬果等檢疫物規範加強宣導，同時說明洗錢防制物品線上預先申報系統。

台北關表示，本次通關服務宣導團活動在桃機第二航廈1樓1019會議室舉行，邀請領隊、導遊、航空公司及相關從業人員到場，針對旅客攜帶物品入境時的相關法規進行宣導，同時也即時回覆領隊、導遊提出帶團時曾遇過的各式疑難雜症。

台北關指出，洗錢防制法規定旅客出入境可攜帶新台幣10萬元現鈔、人民幣2萬元現鈔，以及總價等值1萬美元之外幣、香港或澳門發行之貨幣現鈔，超過限額規定者應向海關申報。除新台幣、外幣現鈔之規定外，旅客若攜帶鑽石、寶石及白金總價值如超過等值美幣2萬元者，應向國際貿易局申請輸出入許可證，並辦理報關手續，以免遭到沒入。

依菸害防制法規定，全面禁止攜帶電子菸在內之各式加熱菸品入境，違反者，將依菸酒管理法或菸害防制法規定，處新台幣3萬元以上50萬元以下、或5萬元以上500萬元以下罰鍰；並沒入、或銷毀、退運該等菸品。檢疫部分，禁止旅客攜帶生鮮蔬果或肉品製品入境，若攜帶相關物品應於入境前在海關紅線、綠線檢查台主動申報。

關務署台北關今天舉辦「通關服務宣導團」活動，針對旅客攜帶物品入境相關規定說明。記者黃仲明／攝影
關務署台北關今天舉辦「通關服務宣導團」活動，針對旅客攜帶物品入境相關規定說明。記者黃仲明／攝影
關務署台北關今天舉辦本年第4季「通關服務宣導團」活動。記者黃仲明／攝影
關務署台北關今天舉辦本年第4季「通關服務宣導團」活動。記者黃仲明／攝影

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